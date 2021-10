Selektor Srbije u šoku: Mogli su da mi jave za otkaz - Slobodan Kovač od igrača saznao da je smijenjen!

Slobodan Kovač ističe da je osjećao da će doći do razlaza, ali je očekivao da će mu to bar biti lično saopšteno.

Izvor: MN PRESS

Mnoge je iznenadila današnja odluka Odbojkaškog saveza Srbije (OSS) koji je saopštio da završava saradnju sa selektorom Slobodanom Kovačem, iako su sa njim "orlovi" bili evropski prvaci prije dvije godine.

Očigledno je da četvrto mjesto na ovogodišnjem Evropskom prvenstvu nije bilo dovoljno, pa su čelnici OSS odlučili da potraže drugo rješenje, poručivši da Kovaču žele sreću u daljem dijelu karijere. I sam Kovač ističe da ga otkaz nije iznenadio, ali jeste način na koji je saznao da više ne vodi Srbiju.

"Mislim da je trebalo da se pozove i da se kaže. Ne treba da mi to jave drugi. To je jutros uradio Podraščanin, rekao mi je: Žao mi je, sad sam pročitao na portalu. Najiskrenije - sim kartica mi ne radi najbolje, da li se blokirala ili nije… Možda nisu mogli da me dobiju direktno na telefon, ali evo ti si me dobio i milijardu ljudi koji su me zvali do sada. Ako si htio da me dobiješ - mogao si", izjavio je Slobodan Kovač za "Nova.rs".

Istakao je Boba da je razgovarao sa čelnicima OSS poslije Evropskog prvenstva i prvi rekao da su mogli da ostvari više, poručivši da smatra da četvrto mjesto nije uspjeh.

"Mogli smo bolje. Postoji niz činjenica, ali nemam namjeru da se pravdam. Trudio sam se da radim svoj posao najbolje, normalno da je čovjeku krivo, ali bavim se takvim poslom da to spada u rok službe. Stvarno nemam tu namjeru, niti razlog da se sa nekim prepucavam, niti da objašnjavam. To je takva situacija, komandujući u Savezu nije zadovoljan i kraj priče. Nadam se da će neko drugi da bude bolji i uspješniji", dodao je Kovač.

Kritički se osvrnuo na svoj mandat na klupi Srbije i rekao da "jedno zlato nije dovoljno", ali iako je u vazduhu osjećao da će se nešto desiti - nije očekivao da mu ne jave za smjenu.

"Dobio sam informaciju da su treneri mlađih kategorija obaviješteni, da ne bi pročitali iz novina, mene nisu obavijestili. Valjda bi trebalo da obavijeste selektora, ali, vidiš, to nije tako", poručio je Kovač i poželio sreću svom nasljedniku, čije je ime još u magli.