Kao dijete hapšen 38 puta, na vrhuncu robijao 3 godine, jedno nikad nije priznao: Tajson i sad tvrdi da nije to uradio!

Slavni bokser imao je jako težak životni put do dana svjetske slave. Na tom putu često je bio iza rešetaka, a tamo je završio i kao jedan od najpoznatijih sportista na svijetu. Ipak, jedno djelo nikad nije priznao, a robijao je tri godine zbog toga

Majk Tajson (55) zauvijek će ostati upamćen kao jedan od najvećih boksera u istoriji, ali i kao vjerovatno najkontroverzniji. "Gvozdeni Majk" bio je šampion svijeta od 1987. do 1990, najmlađi prvak svijeta u istoriji (20 godina i četiri mjeseca)...

Međutim, i oni koji površno prate sport znaju i za njegovu mračnu stranu, koja nije samo vezana za to što je kada je drugi put naišao na boljeg od sebe, Ivandera Holifilda, odlučio da mu odgrize dio uha.

Tajson je bio osuđivan zbog silovanja i zbog toga je bio u zatvoru tri godine (1992-1995), imao je niz problema van ringa, a mnogi imaju korijen u njegovom teškom odrastanju, o kojem se zna dosta detalja. Za sve probleme je preuzeo odgovornost, osim za jedan.

SILOVANJE NIKAD NIJE PRIZNAO

Iako je stao iza mnogo toga lošeg što je uradio, on i dalje insistira da nije počinio silovanje zbog kojeg je 1992. završio iza rešetaka na vrhuncu svoje snage.

"Mnogo je stvari zbog kojih sam mogao da odem u zatvor i zbog kojih sam zaslužio da odem u zatvor, ali to nije bila jedna od njih. Nisam to uradio i nikad neću priznati da jesam", rekao je Majk.

Tajson je bio uhapšen u julu 1991. i osuđen zbog silovanja djevojke od 18 godina, Dezire Vašington, koja je bila mis. Sve se dogodilo u hotelskoj sobi u Indijanpolisu, a bokserov vozač je priznao da je djevojka bila u šoku poslije napuštanja sobe. Potvrdu silovanja iznijeli su i zdravstveni radnici koji su pregledali Dezire više od 24 časa kasnije.

Tajson se branio tvrdnjom da je ona dala puni pristanak i da je ni na šta nije prisilio. Porota je vijećala duže od 10 sati prije nego što je donijela odluku.

NAJMLAĐI DANI I TEŠKO ODRASTANJE

Tajsonov otac napustio je njega i porodicu kada je Majk imao samo dvije godine. Njegova majka, Lorna Smit Tajson, tada je sama morala da podiže dvojicu sinova (Majka i godinu starijeg brata Rodnija), kao i ćerku Deniz, koja je preminula od srčanog udara sa samo 24 godine, 1990.

Posmatrajući dokumente, Tajsonov biološki otac bio je sa Jamajke i ime mu je bilo Pursel Tajson, ali zapravo čovjek koga je Majk znao kao oca bio je Džimi Kirkpatrik, koji je prethodno napustio suprugu i sina i nekoliko godina bio sa Tajsonovom majkom.

I poslije njegovog odlaska stvari su se odvijale veoma teško za siromašnu porodicu, a sve je postalo još teže kada je Majku sa 16 umrla i majka, pa je brigu o njemu preuzeo njegov menadžer i trener Kus Damato.

"Nikad nisam vidio da je majka bila srećna zbog mene ili da je bila ponosna na nešto što sam uradio. Znala me je samo kao divljeg klinca koji juri po ulici i vraća se kući sa odjećom za koju zna da je nisam platio. Nikad nisam imao šansu da je upoznam ili da saznam nešto o njoj. Profesionalno, to nije uticalo na mene, ali me je srušilo emotivno i lično", rekao je u jednom intervjuu za "AP".

Prema navodima njegovih biografa, Tajson je nerijetko gledao i kako se njegova majka tuče sa svojim tadašnjim dečkom, kako mu baca ključalu vodu ili vruću kafu u lice, a onda bi se nedjelju dana opet pomirili i bili zajedno.

U takvom i još većem haosu (majka je navodno bila i zavisnik od droge), Tajson je u mladim godinama često "hvatan" kako radi sitne prekršaje, krađe i kako se bije na ulici. Imao je samo 13 godina, a već je bio hapšen 38 puta!

Njegov talenat za boks prepoznao je Bobi Sjuart, bivši bokser koji je bio nadležni u lokalnom zatvoru za maloljetnike. Trenirao ga je nekoliko godina, pa ga predao Damatu, koji je znao kako da kanališe Tajsonov talenat i energiju i tako je krenula njegova velika, ali i kontroverzna karijera.

U amaterskoj konkurenciji, prve zlatne medalje osvojio je na Olimpijskim igrama za mlade 1981. i 1982. godine, a profesionalni debi imao je u martu 1985, kada je nokautom u prvoj rundi pobijedio Hektora Mersedesa.

Odrastao je u sredini u kojoj je kriminal na svakom koraku, a smrt vreba iza svakog ugla i takvo teško odrastanje kasnije je donekle isijavalo iz njega i kada je bio na vrhu. Povređivao je svoje najbliže, nasilno raskidao sa djevojkama, suprugama, rastajao se sa trenerima koji su mnogo uradili za njega i iako je zauvijek obezbijedio mjesto u istoriji, kraj njegovog imena uvijek će ostati i utisak da je mogao još više.