Mate Parlov dobija ulicu u Beogradu: "Kako da budem nacionalista? Ja sam svjetski prvak!"

Veliko i lijepo priznanje za legendarnog jugoslovenskog boksera. Za mnoge i najboljeg koje su ovdašnje države imale.

Izvor: Profimedia

Dio Bežanijske ulice na Zvezdari ponijeće ime legendarnog jugoslovenskog boksera Mate Parlova, izglasali su danas odbornici Skupštine grada Beograda.

Još ranije je donijeta odluka da Mate Parlov dobije ulicu u Beogradu, a danas je odlučeno koja će to ulica biti.

Da Parlov dobije ulicu u Beogradu došlo je na inicijativu zamjenika gradonačelnika Gorana Vesića, a u trenutku kada je Beograd bio domaćin Svjetskog prvenstva u boksu.

Parlov je bio prvak svijeta u amaterskom boksu 1974. godine u Havani, a 1971. i 1973. je bio evropski prvak u Madridu i Beogradu. Za Jugoslaviju je osvojio zlatnu medalju na Olimpijskim igrama u Minhenu 1972.

Legendarni bokser je preminuo 2008, u 59. godini, a za njim su ostale velike medalje, titule, pobjede i izjava koja je izdvajala njegovu veličinu u teškim vremenima.

"Da - kako ja mogu biti nacionalista, ako sam svjetski prvak? Mnogi to ne razumiju. Nisu bili ni prvaci države, a često ni sami sebe nisu uspjeli da pobijede. Svijet se divio mojim rezultatima i svi su me svugdje prihvatali kao svoga, bijeli i crni, svejedno. Upoznao sam svijet, i ne mogu biti ništa do kosmopolita. Tako ja gledam i na sport i na život", rekao je on za magazin "Dani" 2004. godine.

(Beta/MONDO)