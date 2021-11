Banjaluka protiv Brčkog u bitkama za trofeje! Kome će pripasti Kup Republike Srpske?

Čeka nas spektakl u dvorani Borik!

Izvor: MONDO/Dragan Šutvić

Subota je dan za odbojku!

Prvog dana vikenda, u dvorani Borik, biće odigrano finale Kupa Republike Srpske, kako za odbojkašice, tako i za odbojkaše. Od 17 časova, u ženskoj konkurenciji sastaju se BL Volej i Bimal Jedinstvo, dok će tri časa kasnije na teren odbojkaši Borca i Mladosti.

Tim povodom, danas je u foajeu banjalučkog hrama sporta održana konferencija za novinare, koju su, zajedničkim snagama, organizovali klubovi iz grada na Vrbasu.

"Imamo određeni optimizam pred sve ovo. Drago nam je što smo uspjeli da u našem gradu napravimo jednu ovakvu priču jer zaista spremamo organizaciju na vrhunskom nivou, na kojem mnogi mogu da pozavide. Sprema se i specijalizovana odbojkaška podloga, koja će tog dana biti postavljena na parketu dvorane Borik. Takođe, imaćemo kompletan audio i vizuelni efekat, na nivou vrhunskih organizacija širom Evrope i nadamo se da ćemo uspjeti da privučemo publiku u što većem broju. U saradnji sa sportskim prijateljima iz Borca, danas smo u gradu organizovali malo druženje odbojkaša i odbojkašica Borca i BL Voleja sa građanima Banjaluke. Od 16.30 časova će naši odbojkaši i odbojkašice na Trgu Krajine i u Tropik marketu u Lazarevu dijeliti flajere, pozivati građane da dođu na utakmici i, jednostavno, malo popularizovati ovaj sport koji je sigurno jedan od ljepših koji se igraju na planeti. Nama su pripali čast i zadovoljstvo da promovišemo ovu divnu igru na način da organizujemo ovo finale Kupa Republike Srpske", rekao je novinarima direktor Banjaluka Voleja Vojislav Opačić.

Aleksandar Dakić, prvi čovjek crveno-plavih, takođe je uvjeren da će svi gledaoci u Boriku moći da uživaju u spektaklu.

"Orgaizujemo nešto što je do sada neviđeno za Banjaluku, što je veliki uspjeh za Banjaluku. Ovo su trenutno četiri najbolje ekipe u Republici Srpskoj, a mogu slobodno da kažem i u BiH. Svakako su Mladost i Jedinstvo veliki favoriti u ovim finalima, ali sam siguran da će i naši momci i djevojke dati maksimum i potruditi se da trofeji ostanu u Banjaluci. Mislim da će ovo biti jedna odlična predstava i da, uz podršku navijača, možemo da napravimo rezultat i ovom prilikom pozivam sve ljubitelje odbojke da dođu u subotu i da nas podrže, te nam pomognu da ostvarimo što bolji rezultat."

Izvor: MONDO/Dragan Šutvić

Igračice BL Voleja su u dosadašnjem toku sezone odigrale šest mečeva u Premijer ligi BiH (4:2), a za njih je u utorak, utakmcom CEV Kupa u Zagrebu protiv Mladosti, počeo "paklen" ritam, koji će trajati u narednih mjesec dana, tokom kojih će biti odigrano osam mečeva!

U tom periodu igraće se u ritmu srijeda – subota jer treba da se nadoknadi utakmica protiv Mostara, koja je odgođena na molbu rivala zbog korona virusa u njihovim redovima, ali i utakmicu vanrednog osmog kola protiv Jahorine koja je trebalo da bude igrana juče, ali nije baš zbog učešća Banjalučanki na evropskoj sceni.

"Kup Republike Srpske je jedno specifično takmičenje u kojem nema popravnog. Jednostavno, ako želite da budete osvajači trofeja, morate da pobijedite u svakom meču. U finalu nas čeka jedna izuzetno teška utakmica, u kojoj bi mnogi za ekipu Bimal Jedinstva rekli da je favorit u svakom pogledu. Međutim, rekao sam da je ovo specifično takmičenje i mislim da je mnogo važan voljni momenat, koliko je to sve emotivno povezano, da može da se desi i drugačiji rasplet", rekao je trener BL Voleja Đorđe Milošević, podvukavši da se ekipa deset dana unazad sprema za ovaj meč.

"Mnogo toga sam na treninzima podredio susretu sa ekipom Jedinstva. Nismo baš u povoljnom položaju što se tiče igračkog kadra jer imali smo nesreće na utakmici u Zagrebu. Povrijedila se Jovana Kovačević, prije toga se povrijedila Sanja Vojnović, naš tehničar, ali one se oporavljaju, nastupaće na ovoj utakmici i nadam se da će dati potpuni doprinos u meču koji se igra u subotu. Niko ne može unaprijed da garantuje ko će biti osvajač Kupa. Volio bih da znam ko bi to mogao da prognozira pa da mi to odmah kaže, da pokušamo nešto da uradimo. Po meni, ovo je jedan veoma neizvjestan meč i mislim da u ovaj meč ulazimo uz 50 posto šanse za osvajanje trofeja."

Odbojkaši Borca ove sezone bilježe sjajne partije. Nakon nepotpune osme runde, drže prvo mjesto na tabeli, uz sedam pobjeda i samo jedan poraz, a plasmanom u finale Kupa Republike Srpske stekli su pravo nastupa na finalnom turniru Kupa BiH.

"Ove sezone smo se pojačali na poziciji tehničara, sa tim ste već upoznati, i to nam daje već i rezultat. Što se tiče rada na treningu, momci to ozbiljnije shvataju, dobro radimo, pripremamo se za svaki meč posebno i ja sam od onih koji idu iz utakmice u utakmicu. Pred Sarajevo momci su već razmišljali o Mladosti. To sam pokušao da 'sasiječem', da se koncentrišemo na Sarajevo, što se pokazalo kao dobro. Imamo dva dana da se spremimo za Mladost, koja je igrala ove nedjelje evropsku utakmicu u Poljskoj, i mislim da će biti malo umorni za ovo finale. Sad imamo stvarno dobru šansu i ako se uđe u utakmicu kao što smo do sada, mislim da možemo da napravimo iznenađenje. Momci to stvarno zaslužuju svojim radom i mislim da to nije nemoguće. Kao što je rekao i trener BL Voleja, favorit je Mladost, ali imamo svoje šanse, spremaćemo se i vjerujem da možemo da iznenadimo u finalu", istakao je trener crveno-plavih Mišo Marjanović.