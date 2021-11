Žestoka borba u Visokom, ali bodovi idu u Banjaluku! Deveta pobjeda Borca m:tel za učvršćivanje na liderskoj poziciji!

U derbiju 11. kola rukometne Premijer lige Bosne i Hercegovine, banjalučki Borac m:tel je savladao Bosnu u Visokom rezultatom 23:26 (12:12).

Izvor: RK Borac m:tel promo

Crveno-plavi rukometaši su u Visoko stigli neporaženi u dosadašnjem dijelu sezone sa osam pobjeda i remijem, pa su dobili status favorita u derbiju sa Bosnom.

Ali, Visočani su se u dvorani "Mladost" pred oko hiljadu gledalaca pokazali kao izuzetno tvrd orah, ali su na kraju ipak morali da čestitaju rivalima iz Banjaluke na zasluženoj pobjedi.

BOSNA VISOKO - BORAC 23:26 (12:12).

Nijedna ekipa nije uspjela da napravi neku osjetniju razliku u prvih 30 minuta, a poluvrijeme je okončano rezultatom 12:12.

U uvodnim minutama Luka Knežević je sa dva gola bio najzaslužniji za prvu minimalnu prednost Banjalučana (3:4), da bi deset minuta kasnije poslije velike borbe, razlika prvi put porasla na "plus dva" pogotkom Nikole Malivojevića (7:9).

Ipak, rukometaši Bosne su do odlaska na odmor uspjeli da stignu do izjednačenja.

Imao je Luka Perić priliku da iz deveterca nakon isteka 30, minuta odvede Borac m:tel do nove prednosti, međutim, pogodio je Haruna Babića u glavu, a sudije su mu u skladu s pravilima pokazale crveni karton iako je jasno da nije postojala namjera.

Odlično su domaći igrači ušli u nastavak meča i stigli do tri gola viška (15:12), međutim, do sredine drugog dijela, Borac m:tel je serijom od 8:3 ponovo stigao do plus dva golom s krila Miloša Nježića (18:20).

Ipak, nošeni navijanjem oko hiljadu gledalaca i sjajnim odbranama Enesa Sirće, Bosna je uspjela da stigne do novog izjednačenja pa se u posljednjih 10 minuta ušlo sa "egalom" (20:20).

Nastavljeno je u istom ritmu - gol za gol uz veliku borbu na parketu dvorane "Mladost", iako su gosti iz Banjaluke konstantno imali minimalnu prednost golmani Sirćo na jednoj i Berin Brkić na drugoj strani nisu dozvolili da se "prelomi" meč.

Sve do pogotka Nikole Malivojevića, koji je vratio prednost od dva razlike Banjalučanima na tri minuta prije kraja, a kako domaći nisu uspjeli da pogode mrežu u narednom napadu, bilo je jasno da će Borac stići do novog trijumfa, devetog u sezoni!

Još kad je Berin Brkić svojom šestom odbranom spriječio Bosnu da smanji rezultat u posljednjem minutu, slavlje Banjalučana je moglo da počne. Tačku na pobjedu u Visokom stavio je Vlado Draganić za konačnih 26:23.

Najefikasniji u banjalučkom taboru bio je Luka Knežević sa šest postignutih golova, po gol manje zabilježili su Miloš Nježić i Vlado Draganić, dok je Aleksandar Miličević bio strijelac četiri gola. Solidan doprinos dao je i Malivojević sa tri pogotka, ali i golmani Slađan Subotić i Berin Brkić, koji su upisali po šest odbrana.

Inače, izabranici Mirka Mikića u dvorani u Visokom imali su i podršku rukometašica Borca, koje su nešto ranije danas ostvarile novu pobjedu u prvenstvu BiH deklasiravši ekipu Ilidže.

REZULTATI 11. KOLO

Bosna (V) - Borac m:tel 23:26

Vogošća - Krivaja 30:30

Izviđač - Sloga GV/U 36:25

Gračanica - Iskra 31:25

Konjuh - Bosna (S) 29:23

Gradačac - Sloga (D) 29:20

U nedjelju

Maglaj - Leotar (17.00)

TABELA: Borac m:tel 19, Leotar 15, Krivaja 13, Izviđač 13, Sloboda 11, Vogošća 12, Gračanica 12, Konjuh 9, Gradačac 9, Sloga (D) 8, Bosna (S) 8, Bosna (V) 7, Iskra 6, Maglaj 4, Sloga (GV/U) 4.

