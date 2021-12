Bukti rat! Hrvat prebio boksera iz Srbije, pa vrijeđao sunarodnika: On je retardiran, u ringu bih odmah završio sa njim!

Dva najbolja hrvatska boksera već neko vrijeme su u ozbiljnom sukobu!

Izvor: Profimedia

Najbolji hrvatski bokser Filip Hrgović sastao se u subotu sa Emirom Ahmatovićem, bokserom rođenim u Tutinu koji nastupa pod zastavom Nemačke.

Hrgović je rutinski savladao do sada neporaženog Ahmatovića, a poslije meča je između ostalog pričao i o Alenu Babiću, još jednom odličnom hrvatskom bokseru,

Sunarodnici su daleko od dobrih odnosa, a kada su ga novinari pitali za Babića pobjednik borbe je posegnuo za uvredama!

"On je jednostavno retardiran, čovječe, šta sa njim? On samo puno priča, nije stepenica više za mene", rekao je Hrgović.

Izvor: Profimedia

On je već neko vrijeme nezadovoljan i smatra da ne dobija adekvatne rivale. Baš zbog toga odbija da se bori sa Alenom Babićem, jer ne vidi njega kao adekvatnog protivnika.

"Završio bih ga brže nego što sam Emira. To je rivalstvo samo zbog njegovih priča, može da priča do sutra. Ali u bokserskom ringu to nije rivalstvo. On nema nikakve kvalitete da me ugrozi", odgovorio je Hrgović.