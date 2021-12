Ovaj tip je lud! Drama na stazi, Luis Hamilton ga udario, pa viknuo - opasno je to što radiš, druže! (VIDEO)

Dugo će se pričati o nedjeljnoj, "prljavoj" trci u Aziji!

U Saudijskoj Arabiji, u jednoj od najuzbudljivijih trka u Formuli 1 prethodnih godina, Luis Hamilton je sa Mercedesom pobijedio ispred Maksa Ferstapena iz Red Bula. Bilo je teških sudara, dijelova bolida na stazi, trka je prekidana, nastavljana, a epilog svega je da su Britanac i Holanđanin izjednačeni pred posljednju trku - u Abu Dabiju sljedeće nedjelje.

Hamilton i Ferstapen su se smjenjivali u vođstvu, a u jednom trenutku su se i sudarili.

"Ovaj tip je je*eno lud", rekao je Hamilton nakon što je pokušao da pretekne asa Red Bula u 37. krugu. Holanđanin se agresivno branio na podjednako agresivne napade, a iz Ferstapenu su iz tima rekli da propusti Hamiltona.

Ipak, ostala je dilema oko toga da li je ta komanda stigla do Ferstapena, pa je Hamilton uz navednu psovku dodao i: "Upravo me je testirao kočnicom. To je opasna vožnja, druže".

U tom trenutku djelovalo je da je Hamiltonov bolid u problemu poslije tog kontakta, ali ga oštećenje nije omelo do kraja trke. Sa druge strane, Ferstapen je kažnjen pet sekundi jer je procijenjeno da je napustio stazu i tako stekao prednost kada je pretekao Hamiltona.

"Taktički, bila je to prljava trka", objavio je Skaj sports u izvještaju trke

Hamilton - Verstappen | Sad Editpic.twitter.com/nQSfcBlWcK — Mustafa Basar (@mustafa_basar11)December 5, 2021

