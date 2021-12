Srbija pred ispitom generacije, mora da savlada olimpijske šampionke: Dvije stvari su ključne, ovako može do pobjede!

Zadatak je težak, ali ne i nemoguć!

Izvor: Profimedia

Ženska rukometna reprezentacija Srbije igra ključni meč na Svjetskom prvenstvu! Ukoliko srpski tim želi da se plasira u četvrtfinale moraće da savlada Francuskinje u utakmici koja se igra u subotu od 18 časova.

Do sada Srbija ima tri pobjede i poraz od Rusije, a selektor Uroš Bregar je istakao da u meču sa olimpijskim šampionkama Srbija mora da igra oprezno.

"Očekujem da budemo strpljivi u napadu, ne smijemo da završavamo brzo napade, moramo da budemo još strpljiviji. Najbitnije je da zaustavimo njihovu bekovsku liniju", rekao je Bregar.

Nije ovo mnogo drugačija reprezentacija Francuske u odnosu na onu šampionsku iz Tokija.

"O Francuskoj ne treba puno da se priča, one su olimpijske prvakinje, nisu mnogo promijenile sastav. Mislim da je to jedna od najboljih odbrana na Svjetskom prvenstvu. Imaju jak individualni kvalitet", rekao je on.

U srpskom timu vlada dobra atmosfera poslije odličnih rezultata koji su do sada ostvareni, a kako kaže Tamara Radojević Srbija je u ovom meču potpuno rasterećen.

"Možemo da uđemo rasterećeno, jer one nose ulogu favorita, i na njima će biti pritisak veći nego na nama. I mi onda možemo da igramo rasterećenije i slobodnije. Ponekad to rasterećenje dovede do nekog iznenađenja", zaključila je Radojević.