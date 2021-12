Premijer Australije poslao poruku Novaku: To pravilo postoji, ali nije tu da ga koriste privilegovani teniseri!

Sam vrh države se oglasio.

Ko o čemu, australijski političari o Novaku Đokoviću. Zna se da u petak ističe rok za podnošenje zahtjeva za medicinsko izuzeće od vakcinacije za one koji žele na Australijan open, ali kako kaže premijer Skot Morison Novak to izuzeće svakako ne bi dobio.

Prvi čovjek vlade Australije je do sada bilo tema izjava premijera savezne države Viktorija, a sada se time pozabavio i Morison.

"Takve odluke donose medicinski zvaničnici i niko drugi. Postoje pravila i medicinsko izuzeće je jedno od njih, ali ono nije rupa u zakonu za privilegovane tenisere", istakao je Morison, očigledno misleći na Novaka Đokovića.

Prvi reket svijeta je odbio da otkrije da li je vakcinisan, a sva je prilika da će, iako pravilo o medicinskom izuzeću postoji, morati da bude vakcinisan ako želi da brani prošlogodišnju titulu.

"Moj pogled na stvari je takav da svi koji budu prisustvovali na Australijan openu kao takmičari, navijači, sudije ili članovi stručnog štaba moraju da budu vakcinisani", rekao je Morison.

Na kraju je istakao da bi ipak volio da vidi Đokovića na terenu.

"On će morati da poštuje ista pravila kao i svi drugi, ne postoje posebna pravila za tenisere ili bilo koga. Postoji mnogo spekulacije oko Novakovog statusa i on je rekao da je to privatna stvar za njega. Ali voljeli bismo da ga vidimo. On zna da mora da bude vakcinisan da bi igrao", zaključio je premijer Australije.