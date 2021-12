Novak može i bez vakcine u Australiji, ali postoji uslov: Kad pročitate kakva je procedura, neće vam biti dobro!

Nevakcinisani teniseri mogu u Australiju, ali je procedura takva da se neće ni potruditi oko toga.

Izvor: Profimedia

Srpski teniser Novak Đoković prijavio se za učešće na Australijan openu koji se igra od 17. do 30. januara 2022. godine, ali to i dalje nije garancija da će učestvovati na prvom grend slemu sezone.

Od ranije je poznato da je vakcina protiv korona virusa uslov za dolazak u Melburn, ili "medicinsko izuzeće" o kom se već neko vrijeme priča, a sada je Teniski savez Australije saopštio da će ovu komisiju činiti ljekari iz oblasti imunologije, zaraznih bolesti i opšte prakse, što je dogovor sa Ministarstvom zdravlja Viktorije.

Direktor turnira Krejg Tajli objasnio je detaljnije kako će izgledati nove procedure za Australijan open.

"Blisko smo sarađivali sa vladom Viktorije na uspostavljanju poštenih i nezavisnih protokola za procjenu zahtjeva za medicinsko izuzeće koji će nam omogućiti da obezbijedimo da Australijan open 2022 bude bezbedan i prijatan za sve učesnike", poručio je Tajli i dodao:

"Osnovno za ovaj proces je da će odluke donositi nezavisni medicinski stručnjaci i da svaki podnosilac zahtjeva dobije dužnu pažnju".

Svi kandidati koji prođu početnu fazu biće podvrgnuti i drugostepenom organu, komisiji sastavljenoj od medicinskih stručnjaka koju imenuje vlada, a sve prije nego što se prijava preda registru imunizacije Australije. Ako zvuči komplikovano, onda je to zato što i jeste.

"Srećni smo što je proces rigorozan, mislimo da to vodi do najboljih mogućih ishoda. Svi žele najbezbjedniji mogući sportski događaj. To uključuje najrigorozniji proces medicinskog izuzeća", naveo je ministar sporta Martin Pakula.

Prethodno se pričalo o tome da je "medicinsko izuzeće" uvedeno zbog Novaka Đokovića, za koga se i dalje ne zna da li je vakcinisan, dok su već iz organizacije turnira istakli da to nije tačno i da nema do sada informacija da je srpski teniser podneo prijavu za takav tretman.

Inače, svi podaci će biti povjerljivi i neće biti dozvoljeno da se oktrije vakcinalni status.