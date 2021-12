Košarkašica Džonkel Džons i tekvondoista Nedžad Husić najbolji sportisti BiH u 2021. godini!

Večeras je održan je 21. izbor najboljih sportista BiH u organizaciji "Nezavisnih novina" i BHRT, a nagrade su pripale Džonkel Džons i tekvondoista Nedžad Husić.

Košarkašica Džonkel Džons i tekvondoista Nedžad Husić proglašeni su za najbolje sportiste BiH u tradicionalnom izboru "Nezavisnih novina" i BHRT, koji je večeras u Sarajevu održan po 21. put!

Amerikanka sa bh. pasošem predvodila je bh. reprezentaciju do senzacionalnog, petog mjesta na Eurobasketu 2021, dok je sa ruskim Ekaterinburgom postala šampion Evrope.

"Htjela bih da se zahvalim koji su glasali za mene kao sportistkinju godine. Ova nagrada mi mnogo znači, ne samo zbog mog napornog rada, nego i zato što su me ljudi u ovoj državi u potpunosti prihvatili, kao da sam rođena ovdje. Svaki put kad obučen ovaj dres nosim ga sa mnogo ponosa. Ova nagrada ne pripada samo meni, sve djevojke su mi pomogle u tome, treneri, službenici i naročito Goran (selektor Lojo, op.a.) koji me doveo ovdje. Srećna sam što imam ovakve saigračice koje su me sjajno prihvatile od prvog dana, za mene je sve ovo čast i privilegija", istakla je Džons.

Sa druge strane, Husić je proteklog ljeta učestvovao na Olimpijskim igrama u Tokiju, na kojima je zauzeo peto mjesto, što je najbolji rezultat bh. olimpizma ikada (prethodno je strijelac Nedžad Fazlija bio šesti na Olimpijskim igrama u Sidneju 2000. godine).

"Hvala svima, utsci su veoma pozitivni i drago mi je što sam dobio ovu vrijednu nagradu. Trudiću se da u sljedećem periodu ostvarim što bolje rezultate i naravno zadržim ovaj tron, što će biti jako teška stvar. Drago mi je što BiH činim ponosnom i da na neki način promovišem našu državu u svijetu", naveo je mladi tekvondoista.

U ženskoj konkurenciji, kandidati su još bili plivačica Lana Pudar i odbojkašica Emina Begić, a u muškoj teniser Marko Maksimović (koji je glasovima čitalaca portala www.nezavisne.com proglašen za najboljeg sportistu BiH) i atletičar Amel Tuka.

Vidi opis Košarkašica Džonkel Džons i tekvondoista Nedžad Husić najbolji sportisti BiH u 2021. godini!

Za najperspektivniju sportistkinju proglašena je plivačica Iman Avdić, dok je najbolji sportista u ovoj kategoriji tekvondoista Ilija Jukić.

Nagradu za razvoj sporta dobio je sarajevski Plivački klub Spid, prvi i jedini plivački klub u BiH za osobe sa invaliditetom, dok su dodijeljene i četiri nagrade za životno djelo, od čega dvije posthumno.

Stručnim žirijem Izbora predsjedavao je proslavljeni rukometaš Jasmin Mrkonja, bivši igrač Krivaje i Metaloplastike, koji je 1986. godine sa tadašnjom reprezentacijom Jugoslavije postao šampion svijeta, dok je 2003. i 2004. godine obavljao ulogu selektora BiH.

Prva je uručena Mari Lakić-Brčaninović, prvakinja Evrope sa tuzlanskim Jedinstvom 1989. godine i osvajačica tri srebrne medalje sa reprezentacijom Jugoslavije, dok je drugu dobio Zvonimir "Noka" Serdarušić, legendarni rukometaš i trener, koji je kao igrač sa Jugoslavijom 1974. godine osvojio bronzanu medalju na SP, dok je kao trener sa njemačkim Kilom podigao čak 21 trofej (10 titula prvaka Njemačke, 4 Kupa Njemačke, 3 Superkupa, Ligu šampiona i 3 Kupa EHF).

Posthumna priznanja za životno djelo dobili su Josip Bukal, proslavljeni fudbaler sarajevskog Željezničara u čijem dresu je nastupio 290 puta i postigao 128 golova, te je drugi strijelac u istoriji kluba, i Dako Radošević, bivši bacač kugle i diska i dvostruki učesnik Olimpijskih igara.

Najbolja ekipa u invalidnom sportu je reprezentacija BiH u sjedećoj odbojci, koja je ove godine, poslije šest godina, osvojila titulu prvaka Evrope, dok je najbolji sportista za osobe sa invaliditetom je odbojkaš IOK Borac Banjaluka Stevan Crnobrnja.

Za fer-plej nagrađen je Fudbalski klub Čelik iz Zenice, koji je u Kupu ZDK, nakon što je poveo sa 2:1 protiv kakanjskog Rudara u trenucima dok je igrač protivničke ekipe ležao povrijeđen, potom dopustio gostima da se "ušetaju" u gol i izjednače rezultat.

Husić je prvi tekvondoista ikad koji je izabran za najboljeg bh. sportistu, dok je ovo drugi put da nagrada završava u rukama jedne košarkašice, obzirom da je prošle godine za najbolju izabrana Marica Gajić.

Za najboljeg trenera proglašen je Goran Lojo, selektor ženske košarkaške reprezentacije, pod čijom komandom su "zmajice" proteklog ljeta zauzele pomenuto senzacionalno, peto mjesto na Eurobasketu u Španiji i Francuskoj, a koje su proglašene u ovom izboru za najbolju ekipu.

Svi dobitnici

2001. godina: Hasan Salihamidžić (fudbal)

2002. godina: Denis Muhović (karate)

2003. godina: Lejla Ferhatbegović (karate)

2004. godina: Đorđe Paštar (kuglanje)

2005. godina: Markica Dodig (boćanje)

2006. godina: Enid Tahirović (rukomet)

2007. godina: Markica Dodig (boćanje), Arnela Odžaković (karate)

2008. godina: Memnun Hadžić (boks), Lusija Kimani (atletika)

2009. godina: Edin Džeko (fudbal), Larisa Cerić (džudo)

2010. godina: Nermin Potur (karate), Larisa Cerić (džudo)

2011. godina: Amel Mekić (džudo), Dragana Knežević (rukomet)

2012. godina: Mirza Teletović (košarka), Ivana Ninković (plivanje)

2013. godina: Zvjezdan Misimović (fudbal), Larisa Cerić (džudo)

2014. godina: Nikola Prce (rukomet), Larisa Cerić (džudo)

2015. godina: Amel Tuka (atletika), Aleksandra Samardžić (džudo)

2016. godina: Mirsad Terzić (rukomet), Ivona Ćavar (karate)

2017. godina: Damir Džumhur (tenis), Larisa Cerić (džudo)

2018. godina: Edin Džeko (fudbal), Larisa Cerić (džudo)

2019. godina: Amel Tuka (atletika), Larisa Cerić (džudo)

2020. godina: Miralem Pjanić (fudbal), Marica Gajić (košarka)

2021. godina: Nedžad Husić (tekvondo), Džonkel Džons (košarka)