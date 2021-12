Svi znamo za rivalitet Srbije i Hrvatske: "Orlovi" jedva čekaju Evropsko prvenstvo i grupu smrti sa velikanima

Počele su dvonedjeljne pripreme za veliki turnir. Evo šta tamo čeka srpsku reprezentaciju.

Izvor: MN PRESS

Rukometna reprezentacija Srbije od nedjelje je počela da se okuplja za pripreme za Evropsko prvenstvo u Mađarskoj i Slovačkoj (od 13. do 30. januara), na kojem će nastupiti u "Grupi smrti", uz Ukrajinu, Hrvatsku i Francusku.

Dok "orlovi" počinju dvonedjeljni ciklus (igrači iz Bundesa dolaze poslije Nove godine, prati se i stanje povrijeđenog Petra Nenadića), neizbježno je od starta razmišljati o startu turnira i grupi iz koje će dvije ekipe otići u "glavnu" fazu turnira u Budimpešti.

Reprezentativac Srbije Lazar Kukić analizirao je grupu u razgovoru za sajt Rukometnog saveza Srbije. Počev od meča protiv Ukrajine (13. januara), preko duela protiv Hrvatske (15. januara), do duela protiv olimpijskog šampiona, Francuske (17. januar), preko koje je srpski tim izborio direktan plasman u kvalifikacijama.

"Analiza je krenula još od žrijeba od kad smo se našli u grupi sa Francuskom, Hrvatskom i Ukrajinom i kako se već približava prvenstvo, sve više se analizira i misli se o tim utakmicama i jedva čekamo da sve to krene", rekao je on.

"Prva utakmica je sa Ukrajinom, na papiru je to najslabiji protivnik u grupi, ali naravno sve reprezentacije su se zasluženo plasirale na Evropsko prvenstvo i mislim da nema prostora za opuštanje i da svaku utakmicu moramo da shvatimo ozbiljno. Najbitnije je početi prvenstvo pobjedom, zbog samopouzdanja i onda nastaviti istim pravcem, ka trijumfima i da prođemo grupu, što je želja svih nas. To je i prvenstveni cilj na prvenstvu, prvo da se prođe grupa, pa onda idemo korak po korak. Poslije Ukrajine nas očekuje utakmica sa Hrvatskom, svi znamo kakav je rivalitet između dvije reprezentacije i s obzirom na to da će biti publike, daje veću draž i ljepše je za igranje. Mislim da će to biti jedna jaka grupa, da će biti neizvjesno do samog kraja i vjerujem u svoju ekipu i cijela ekipa vjeruje da ćemo napraviti uspjeh, da prođemo prvu fazu, pa polako ćemo vidjeti za sve što slijedi", dodao je Lazar Kukić.

Igrači osjećaju uzbuđenje od prvog susreta u Sportskom centru Fudbalskog saveza Srbije u Staroj Pazovi, gdje će ekipa raditi do odlaska u Njemačku na pripremne utakmice protiv tamošnje reprezentacije 7. i 9. januara.

"Prisutno je veliko uzbuđenje i svi smo srećni što smo ponovo na okupu pogotovo što je pred nama veliko takmičenje, Evropsko prvenstvo. Svi znamo da su sada očekivanja velika i stvarno smo nestrpljivi da prvenstvo počne i raduje nas što će biti veliko prisustvo publike. Nadam se da ćemo raditi kako treba i da ćemo se spremiti odlično i da će sve ići dobrim tokom", dodao je on.