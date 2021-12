Novak Đoković iskren kao i uvijek priznao je - savladale su ga emocije!

Izvor: Profimedia

"L'Ekip" je proglasio Novaka Đokovića za najboljeg sportistu svijeta u 2021. godini sa skoro duplo više glasova od drugog na listi Kejleba Dresela.

To je još jedno u nizu priznanja koje krajem godine dobija srpski teniser, a u velikom intervjuu za "L'Ekip" ovom prilikom je istakao da je ovo zaista bila posebna godina u njegovom životu. Osvrnuo se i na poraz od Danila Medvedeva u finalu US opena i priznao da jednostavno Rus bio bolji.

A onda se dotakao i njegovih suza koje smo gledali na tom meču.

"Bio je tu i element energije. Uobičajeno, kad izađem na teren u velikim mečevima, nisam baš favorit u srcima navijača. I pripremio sam se za takvu vrstu atmosfere. A onda, skoro cijeli stadion je uz mene! Osjetio sam to čim sam izašao na teren. Nisam to očekivao i bio sam uhvaćen spuštenog garda. Plakao sam prvo zbog te nevjerovatne podrške. Bile su to suze radosnice. Zbog sve te ljubavi. Onda su se te suze radosnice pretvorile u suze tuge. Nisam se naravno predavao, ali sam osjećao da ću se vrlo, vrlo teško vratiti u situaciju da pobijedim", otkrio je Novak.

Vidi opis Novak otvorio dušu: Da sam samo ranije zaplakao! Pričao o suzama koje je vidio cijeli svijet, pa otkrio razlog Novakova izjava posle finala US opena Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Profimedia Br. slika: 13 1 / 13 Izvor: Profimedia Br. slika: 13 2 / 13 Izvor: Eurosport/Printscreen Br. slika: 13 3 / 13 AD Izvor: Twitter/Eurosport/Screenshot Br. slika: 13 4 / 13 Izvor: eurosport Br. slika: 13 5 / 13 Izvor: Profimedia Br. slika: 13 6 / 13 AD Izvor: Profimedia/Sarah Stier Br. slika: 13 7 / 13 Izvor: Profimedia/Matthew Stockman Br. slika: 13 8 / 13 Izvor: Profimedia Br. slika: 13 9 / 13 AD Izvor: Profimedia Br. slika: 13 10 / 13 Izvor: Profimedia Br. slika: 13 11 / 13 Izvor: Profimedia Br. slika: 13 12 / 13 AD Izvor: Profimedia Br. slika: 13 13 / 13

A onda priznao da mu je krivo samo jer nije i ranije pustio suzu te večeri u Njujorku!

"Žalim samo zbog toga što nisam zaplakao ranije. To oslobađanje je stiglo prekasno. Poslije toga sam mu uzeo servis, osvojio naredni gem, ne kažem da bih pobijedio da sam ranije zaplakao, ali ko zna? Ali, zaista vjerujem da se u životu sve dešava sa razlogom. Kao da Bog ili univerzum ili šta god odlučuju šta će da se desi tog dana", dodao je on.

Nova generacija polako stiže, a već u Australiji Danil Medvedev želi da bude novi broj jedan na svijetu. A upravo on je igrač koga Đoković obožava!

"Dopada mi se njegov karakter. On šalje svima istu poruku: 'Ja sam to što jesam, nikoga ne kopiram'. Danil je autentičan i dopada mi se to", dodao je najbolji teniser svijeta.

Ipak, od svih je najbliži sa Aleksom Zverevom sa kojim se zna najduže. A za sve je "kriv" njegov brat Miša.

"Poznajem mu starijeg brata Mišu, ista smo generacija, igrali smo dosta na juniorskim turnirima. Miša je dolazio sa porodicom na te turnire, pa je i Saša bio tu… Uvijek sam mu bio na raspolaganju, da udijelim savjet, da ohrabrim. I uvijek je slušao, poštovao, divio se, podržavao me na treninzima. Naš odnos je tako izgrađen. Često razgovaramo van terena. Jeste jedan od mojih najvećih rivala, ali s njim sam nekako najbliži", dodao je na kraju najbolji sportista svijeta u izboru "L'Ekipa".