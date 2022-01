Selektor "zmajeva" pred Kroacija kup: Pripreme za EP na ivici regularnosti, uslovi su čudni i loši!

BiH će u danima pred Evropsko prvenstvo odmjeriti snage sa Hrvatskom i Rusijom.

Izvor: Promo/Rukometni savez BiH

Rukometna reprezentacija BiH danas putuje u Osijek, gdje će u četvrtak i petak učestvovati na Kroacija kupu pred odlazak na Evropsko prvenstvo.

Izabranici Ivice Obrvana će u Osijeku odigrati dva meča,rivali će im biti Hrvatska i Rusija, a obje utakmice počeće u 16.45 časova.

Najvažnije od svega, pred put u Hrvatsku, jeste da u bh. taboru nema zaraženih na korona virus.

"Svakako da je to odlična vijest. Svi zajedno smo živjeli u neizvjesnosti. Ovo je period godine kada je mnogo ljudi u hotelu, ovdje gdje treniramo u hotelu Hills gdje imamo odlične uslove boravi još puno drugih gostiju, pa sam se bojao zaraze. Kao što vidimo, u nekim drugim reprezentacijama ima velikih problema, čak i previše. Svaki dan je neka nova neizvjesnost, zarazu možete pokupiti dok hodate kroz hodnik, tu nema pravila. To je već sada na ivici regularnosti što se tiče uslova za pripreme za Evropsko prvenstvo, od svakodnevnih testiranja, nošenja maski, izolacije, smanjenog broja kontakata, druženja, stvarno neki čudni uslovi i rekao bih vrlo loši što se tiče pripreme prvenstva. Već u startu znamo da će na Evropskom prvenstvu biti problema sa sastavljanjem najjače igračke strukture u mnogim reprezentacijama. Nadam se da ćemo mi izdržati i dalje, još je sedam-osam dana do odlaska na EURO i nadam se da neće biti zaraze", istakao je selektor BiH pred put u Osijek.

Na pripremama su boravila 22 igrača, plus Senjamin Burić i Vladimir Vranješ koji rade po posebnom programu, čekajući zeleno svjetlo da su njihove povrede eventualno sanirane.

"Ne možemo putovati svi, ostaće ova dva dana u hotelu Bojić, Lukić i Milojević, nismo ih smjeli pustiti kućama da se na putu ka kući ne bi desila neka zaraza. Ostali smo na 22 igrača isključivo iz opreza, zbog nekih povreda, da eventualno neko može da uskoči u bilo kojem trenutku ako se nešto neplanirano ne dogodi. U Osijek nas putuje 19, na turnir sa veoma jakim reprezentacijama. Juče se dogodila ta nepredviđena okolnost u reprezentaciji Hrvatske, gdje se na obaveznom PCR testiranju potvrdila zaraza njihova dva veoma važna igrača Luke Cindrića i Domagoja Duvnjaka. Uprkos tome, oni su odlučili da se turnir igra, imaćemo dvije dobre i snažne provjere pred odlazak na Evropsko prvenstvo. Želja mi je da dam šansu i rasporedim minutažu ovoj grupi igrača koja putuje, da probamo da istreniramo i potvrdimo na samim utakmicama neke stvari što treniramo. Bitno je i da se niko ne povrijedi, da ne izlažemo velikim naporima stalnu grupu igrača jer nas najvažnije čeka na Evropskom prvenstvu. Naravno da ćemo željeti da se predstavimo u što boljem svjetlu protiv dvije tako jake reprezentacije i vjerujem da hoćemo", zaključio je Obrvan.