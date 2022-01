Đoković nije zarobljenik, može da ode kada hoće: Sraman tretman za najvećeg šampiona - skandalozna izjava ministarke!

Iz Australije i dalje stižu zbunjujuće i nejasne izjave i objašnjenja statusa najvećeg tenisera koji je igrao u toj zemlji, a koji je danima smješten u objektu u kojem boravi sa migrantima.

Izvor: YouTube/ABC News (Australia)/MN Press

Australijska ministarka unutrašnjih poslova Karen Endrjuz izjavila je da najbolji teniser svijeta Novak Đoković, koji čeka odluku suda o ulasku u državu, može kad hoće da napusti tu zemlju, gdje je trebalo da brani titulu na prvom godišnjem grend slemu.

Endruz je za australijsku TV mrežu ABC odbacila optužbe Đokovićeve porodice da vlada Australije "drži Novaka u zarobljeništvu", ujedno "otvorivši vrata" najvećem teniseru u istoriji da napusti tu zemlju. Štaviše, najavljuje da će mu graničari pomoći da ode.

"Đoković nije zarobljenik u Australiji. On je slobodan da napusti zemlju u bilo kojem trenutku u kojem poželi, a granični zvaničnici će mu pomoći u tome", rekla je Endrjuz, prećutavši moguće posljedice takvog Novakovog odlaska i potencijalno višegodišnje uskraćivanje vize.

Dalje, ona je potvrdila da granični zvaničnici provjeravaju slučajeve ostalih tenisera koji su pušteni u zemlju na osnovu izuzeća od obavezne vakcinacije kao i Đoković. Međutim, na žalost tih sportista, od kada je Novak kročio u Australiju ta izuzeća su momentalno izgubila snagu, iako ih je izdao Teniski savez Australije, kao garanciju da će moći da se takmiče.

U petak je tako privedena i češka teniserka Renata Voračova. "Ovdje sam zbog Novaka", izjavila je ona iz smještaja koji nazivaju hotelom, a za koji je rekla da je "bliži hostelu". Čehinja se prethodno danima slobodno kretala i čak odigrala jedan meč.

ZAŠTO JE SAMO NOVAK ODMAH ZADRŽAN?

Izvor: Profimedia

Na pitanje zašto je Đoković odmah zadržan na aerodromu i lišen prava da uđe u zemlju, dok je Voračova u međuvremenu ušla i nesmetano se takmičila, ministarka nije dala uvjerljiv odgovor.

"Svaka osoba koja uđe u našu zemlju mora da pruži dokaz da imaju odgovarajuću dokumentaciju. Ulazak u Australiju je višeslojan i u bilo kom trenutku tog procesa možete biti upitani da iznesete dokaz da imate pravo da uđete u Australiju", rekla je ona.

ŠTA JE SA MEDICINSKIM IZUZEĆEM? "KRIV JE SAVEZ"!

Takođe, ona je potvrdila da je Đoković imao kod sebe vizu, ali da je granična policija utvrdila da nije ispunio uslove za ulazak u zemlju, jer nije bio vakcinisan. Na pitanje o nespretnoj ulozi Teniskog saveza Australije u čitavoj situaciji i famoznom medicinskom izuzeću koje je poslato Novaku, ali koje mu ipak nije bilo dovoljno da uđe u zemlju, ministarka je prebacila odgovornost na teniski savez.

"Dvije stvari. Da, imao je izdatu vizu, ali ona zapravo nije bila izdata. To je drugi dio tog procesa, koji podrazumijeva specifične uslove ulaska u Australiju. Individualna je odgovornost svakog putnika da obezbijedi sve neophodne dokumente. Što se tiče Teniskog saveza Australije, ne mogu da kažem koja je bila njegova uloga, posebno kada je u pitanju gospodin Đoković ili bilo koji pojedinac, ali mogu da kažem da su teniskom savezu nadležni poslali dva pisma u kojima je navedeno da je neophodna vakcinacija. Kako je to Savez dalje komunicirao? To je očigledno pitanje za njih", prebacila je lopticu Endrjuz u polje saveza. Ili bolje reći - u aut.

Za razliku od Đokovića, Čehinja ne želi da pravdu istjeruje na sudu i da pred nadležnima dokazuje da nije uradila ništa loše. Sa druge strane, Novak će najkasnije u ponedjeljak biti pred sudijom, koji će donijeti konačnu odluku o tome da li će ostati u zemlji.

Ako ne usvoje Novakovu dokumentaciju i deportuju ga iz zemlje, Đoković će morati da napusti Australiju i definitivno neće braniti titulu na prvom grend-slem u sezoni, čiji je rekorder u broju osvojenih trofeja (devet). A poslije ovolikog maltretiranja prvog reketa svijeta i najvećeg šampiona koji je Australijan open imao, tenis sigurno neće biti u prvom planu ni kada turnir počne - sa ili bez učešća najvećeg igrača koji je na njemu igrao.

U slučaju svojevoljnog odlaska, kao i deportacije, Novaku bi mogla da bude uskraćena viza za tu zemlju na nekoliko godina, a reputacija Australijan opena bila bi narušena mnogo duže od tog perioda. Tačnije, ona već jeste drastično poljuljana.