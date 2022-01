Oglasio se Novak: Da, igraću na Australijan openu! Odmah istrčao na teren i zaprijetio cijeloj Australiji

Prva poruka Novaka Đokovića nakon pobjede na Federalnom sudu u Australiji. Potvrdio je da će igrati na Australijan openu poslije haosa.

Izvor: Instagram/DjokerNole

Novak Đoković dobio je Australiju na sudu i dozvoljen mu je ostanak u zemlji, a odmah poslije toga istrčao je na teniski teren u Melburnu i oglasio se putem društvenih mreža.

Dok se čeka njegovo uključenje na konferenciji za medije, gdje govori njegova porodica, Novak je potvrdio da će igrati na Australijan openu. Turnir počinje za sedam dana, a Đoković ima namjeru da napadne desetu titulu na Australijan openu, odnosno rekordni 21. grend slem.

"Zahvalan sam jer je sudija poništio odluku o ukidanju moje vize. Poslije svega što se desilo želim da ostanem i da pokušam da se takmičim na Australijan openu. Fokusiran sam na to. Došao sam ovdje da bih igrao na jednom od najvećih teniskih turnira na svijetu pred sjajnim navijačima", napisao je Novak.

"Za sada ne mogu dovoljno puta da kažem hvala za sve koji su bili uz mene i pomogli mi".

Podsjetimo, ministar za imigraciju i dalje može da deportuje Đokovića, na osnovu diskrecionog prava, a oduka bi trebalo da bude donijeta do večernjih sati u Srbiji.

Upitan da prokomentariše da li će Novak imati dovoljno snage da napadne novi trofej na Australijan openu, pošto prethodnih dana nije mogao ni da trenira, Srđan Đoković je dao vrlo zanimljivu izjavu koja će i te kako "odjeknuti" u javnosti tokom dana, posebno u Australiji.

"To će mu dati dodatnu snagu. Oni ne znaju šta su učinili. Osvojiće sad još deset grend slemova. On je super, on toliku mentalnu snagu ima da ga ovo nije poremetilo", rekao je Srđan i dodao:

"Pravda je zadovoljena, pobjeda je učinila da jedva čeka da počne turnir!".

Pogledajte fotografije sa konferencije za medije na kojoj je govorila porodica Novaka Đokovića.