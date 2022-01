Mene su deportovali, a Novaka nisu - "Sada znam i zašto": Oglasila se Čehinja - Dali su mi 10 minuta da se branim!

Čehinja je kolateralna šteta obračuna Australije sa Novakom Đokovićem.

Izvor: Profimedia

Teniski savez Australije obavijestio je tenisere da je pozitivan test na korona virus u posljednjih šest mjeseci dovoljan dokaz da bi dobili "medicinsko izuzeće", a na primjeru Novaka Đokovića vidjeli smo da to nije bila dobra procjena.

Zbog toga je Đoković pet dana proveo u hotelu, poništena mu je viza, a tek na sudu je uspio da izdejstvuje da igra na Australijan openu. Takve sreće nije bila češka teniserka Renata Voračova koja je po istom osnovu kao Đoković došla u Melburn, a tek poslije njegovog slučaja je deportovana.

Voračova je bez vakcine odigrala i jedan turnir u Melburnu, međutim kada je "procurilo" da Đoković nije jedini, prebačena je u imigracioni centar, a ubrzo potom i vraćena u domovinu.

U razgovoru za "Bi-Bi-Si" rekla je da je imala samo deset minuta da iznese svoju odbranu.

"Drago mi je zbog njega što je pobijedio na sudu. Ipak, malo sam i frustrirana zbog moje situacije, pošto se moji advokati i savjetnici koji su bili sa mnom nisu založili da i mi uložimo žalbu. Opet, razumijem sve, Novak je unajmio i sigurno dobro platio svoje advokate", rekla je 38-godišnja teniserka iz Češke.

"To je sigurno glavni razlog zbog kog ja nisam mogla na sud i da se žalim po istom osnovu".

Voračova je ispričala da je provela gotovo nedjelju dana u Melburnu prije nego što je izbila frka oko vize. Kada su priveli Novaka, tada su počeli da "češljaju" i druge tenisere, pa je Čehinja šest sati bila na ispitivanju.

"Taman sam planirala da igram sljedeći turnir, ušla sam u avion, a onda su me vratili u hotel. Prvo su mi rekli da žele samo neke stvari da pojasnim oko medicinskog izuzeća, da će mi to oduzeti najviše sat vremena, međutim to je na kraju bilo šest puta duže", objasnila je Voračova.

Čehinja je otkrila da su uz nju bili advokati i savjetnici, koji su joj dodijeljeni, ali koji nisu davali pravne savjete tokom ispitivanja, a da je imala svega deset minuta da iznese odbranu.

Zbog toga je na kraju odlučila da okonča agoniju i da se samoinicijativno vrati u Češku.

(MONDO)