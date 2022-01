Katastrofalan žrijeb za Nadala - moraće protiv trojice najboljih? Došao po titulu i rekord, ali nema sreće!

Jedan od trojice rekordera po broju grend slem titula imaće veoma težak zadatak u Melburnu.

Izvor: Profimedia

Rafael Nadal napravio je pauzu od nekoliko meseci u svojoj karijeri, a u 2022. godinu ušao je silovito. Očekuje mnogo od nastupa na Australijan openu, već je stigao da pecne Novaka Đokovića, a osvojio je i trofej na jednom malom turniru u Australiji gde nije imao pravu konkurenciju.

I njemu je, kao i najboljem tensieru sveta, cilj trofej u Melburnu, ali će on imati mnogo težak put do pehara. To je jasno nakon današnjeg žrijeba koji nije bio blagonaklon prema šestom nosiocu.

Zbog slabijih rezultata posljednjih godina Rafa je tek šesti reket planete, pa bi mogao da se namuči da stigne i do same završnice. Njega na putu do nekog od najboljih teniser svijeta čekaju "mine".

Novak se i jutros pripremao za Australijan open, gdje prvo igra protiv Kecmanovića:

Najlakši posao imaće u prvom kolu protiv 57. tenisera svijeta, Amerikanca Markosa Hirona koji nikada nije prošao prvo kolo u Australiji. Slijedi domaći predstavnik Tanasis Kokinakis koji će imati veliku podršku sa tribina, a zatim nepredvidivi Haren Hačanov koji će pokušati da šokira Španca.

Četvrti protivnik Nadala u Melburnu mogao bi da bude Hubert Hurkač koji je odigrao fantastičnu sezonu prošle godine, pa bi završnicom na Australijan openu pokazao da to nisu bili slučajni rezultati. Svakako, jedan od najtežih protivnika u toj fazi turnira!

A zatim, sve same zvezde - Aleksander Zverev u četvrtfinalu, Novak Đoković u polufinalu i Danil Medvedev u finalu stoje na putu Rafaelu Nadalu. Djeluje gotovo nevjerovatno da Rafa, koji se mjesecima mučio a povredom, može u kratkom roku da pobijedi trojicu najboljih na svijetu!