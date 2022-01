Otkriveno! Ovo je Novakov plan ako mu ukinu vizu: Australija u petak deportuje Đokovića?

Najnovije informacije iz Australije donose zanimljive detalje ovog slučaja.

Izvor: Profimedia

Situacija Novaka Đokovića je i dalje dramatična. Za četvrtak su postojale najave da će Srbina deportovati iz Australije, ali to se danas ipak neće desiti. Novak je na skandaloznom žrijebu koji je bio odlagan zbog njega, saznao rivale na putu ka 10. trofeju u Melburnu, a za to vrijeme, oštru poruku mu je uputio premijer Viktorije Danijel Endrjuz.

Ipak, sada stižu najnovije informacije iz Australije o planu pravnog tima Novaka Đokovića - ukoliko stigne nalog za ukidanje vize, njegovi advokati će se odmah žaliti sudu!

Australijski "The Age" ponovo donosi nove detalje o slučaju Đokovića protiv Australije, pošto otkrivaju i kako bi u jednom scenariju do kraja ove nedjelje čitav proces mogao da bude završen.

Oni navode da je izvor blizak Novaku Đokoviću, koji je tražio da ostane anoniman, rekao da će njegov pravni tim odmah uputiti žalbu sudu ukoliko ministar za imigraciju Aleks Houk donese odluku o njegovoj deportaciji.

Advokati vjeruju da bi se saslušanje moglo ubrzati smanjenjem dužine pismenih podnesaka i usmenih dokaza. Isti list piše da će Houk će svoju odluku vjerovatno objaviti u petak, nakon što je Tenis Australija odložila za sat vremena konferenciju za novinare u četvrtak kako bi objavila žrijeb turnira u očekivanju da će Srbinu biti ukinuta viza.

To se još nije desilo, a ako slučaj dospije na sud, pravni tim 20-strukog grend slem šampiona se nada da bi stvar mogla da bude saslušana na sudu tokom vikenda i okončana do nedjelje 16. januara, što bi mu omogućilo da igra meč početkom sljedeće nedjelje.

Naravno, Đoković bi u tom scenariju morao da pobijedi vladu Australije i drugi put.

Jedan izvor Liberalne partije, takođe pod uslovom da ostane anoniman, rekao je za "The Age" da vlada Australije snažno naginje ka ukidanju vize. Ako bi to saopštenje bilo objavljeno kasnije u petak, to bi umanjilo vrijeme koje bi Đoković imao da poništi tu odluku do početka turnira. Time je jasno da je i strategija Australije da "iscuri vrijeme" koje bi Đoković mogao da imao za reakciju prije starta Australijan opena.

Evo kako je Novak Đoković trenirao u četvrtak na kompleksu Australijan opena: