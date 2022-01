Otkriven plan Novakovih advokata - "Tražimo dvije stvari": Novak možda bude morao u pritvor, ali vikend je ključan!

Novak Đoković i njegovi advokati bili su spremni na ovakav scenario.

Srpskom teniseru Novaku Đokoviću poništena je viza za Australiju. Pet dana je čekao ministar za imigracije Aleks Houk, a na kraju je u obrazloženju ponudio siromašne argumente.

Novak Đoković bi tako mogao da bude deportovan iz Australije, i čak protjeran do 2025. godine, ali ima pravo na žalbu koja će to odgoditi. I ne samo to, nego bi mogla da mu pruži šansu i da se takmiči na Australijan openu, dok je sada poznat i plan njegovih advokata koji su već jednom dobili Australiju na sudu.

Dokumente su dobili oko 8 časova po srpskom vremenu (18 po australijskom) i još razmatraju sve opcije, međutim već se znaju uslovi koje će postaviti.

Ako se Novakovi advokati budu žalili, žele da suđenje bude uživo prenošeno putem lajvstrima, kao što se to desilo i prethodni put mada je bilo velikih problema. Takođe, insistiraće na tome da sve bude obavljeno po ubrzanom postupku odnosno da bude skraćeno vrijeme za pismene podneske i usmene dokaze.

Na taj način željeli bi da suđenje bude završeno do nedjelje, što bi Novaku Đokoviću moglo da omogući da se takmiči na Australijan openu.

Podsjetimo, turnir počinje već u ponedjeljak 17. januara.

Suđenje će gotovo sigurno voditi isti sudija Entoni Keli koji je već presudio u korist srpskog asa, a vidjećemo da li će Đoković morati ponovo u pritvor. Nezvanično, mogao bi da dobije uslovnu vizu dok su saslušanja u toku, odnosno na taj način bi mogao čak i da trenira.

Sve u svemu čeka nas prava drama do početka turnira...

