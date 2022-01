Novak antivakser? On je vakcinisao tenisere! Sulude optužbe na Đokovićev račun - zaboravili su Beograd?

Jednu stvar mnogi zaboravljaju najboljem teniseru svijeta.

Izvor: Profimedia

Nastavlja se drama oko Novaka Đokovića u Australiji. U petak uveče po srpskom vremenu, najbolji teniser svijeta vodi imigracioni intervju poslije čega će početi preliminarno ročište oko slučaja ukidanja vize Đokoviću i moguće deportacije iz zemlje.

Ipak, dok ministar za imigraciju Aleks Houk optužuje Đokovića za tri stvari, a navodi i da bi njegovo prisustvo u Australiji podstaklo "antivaksere", zaboravlja se činjenica da je Novak Đoković pomagao vakcinaciju tenisera u Beogradu!

Tokom 2021. godine, u Beogradu su održana dva ATP turnira Serbia open, na terenima TC "Novak" na Dorćolu, a Đoković je tom prilikom u organizaciji turnira njegove porodice postavio punktove za vakcinaciju svih tenisera koji su to željeli da urade.

To su iskoristili mnogi, među kojima je i trener Sven Greneveld, koji je, između ostalih, sarađivao sa Monikom Seleš, Anom Ivanović, Marijom Šarapovom, Karolinom Voznijacki.

Na to je sada podsjetio i advokat Blažo Nedić.

"Pričaju da je on vođa antivakserskog pokreta. Ali on je omogućio drugima da se vakcinišu ukoliko to žele, kad nije bilo vakcina dostupnih svuda. S druge strane, on lično ne želi da se vakciniše, to su dvije potpuno različite stvari i to bih ja istakao kao činjenicu pred sudom. Sada ministar zasniva svoju odluku na javnom interesu da će prisustvo Novaka Đokovića donijeti do uznemirenja i naročitog motivisanja antivaksera. Ova činjenica (o pomaganju vakcinacije, prim. aut.) potpuno govori protiv toga", rekao je Nedić za RTS.

Tom prilikom, Đokovića je pohvalio i poznati američki novinar Ben Rotenberg, koji uglavnom napada srpskog tenisera, naročito tokom slučaja u Australiji.