Marej uz Novaka - ovo nije dobro ni za koga! Britanac se oglasio: Ne bih volio da Đoković ponovo kroz ovo prođe!

Endi Marej se oglasio i imao je jasnu poruku povodom cijele situaije sa Novakom Đokovićem.

Nadali su se ljubitelji tenisa da će opet na Australijan openu gledati duel Novaka Đokovića i Rafaela Nadala ili Endija Mareja, da će uživati u majstorijama onih najboljih. To se neće dogoditi zbog političkih igara u Melburnu.

Novak Đoković je deportovan iz Australije i neće imati priliku da brani titulu na prvom grend slemu sezone. Već je u avionu...

Poslije svega što se dogodilo oglasio se i Endi Marej. Novakov dugogodišnji prijatelj i rival je biranim rečima pričao o srpskom igraču.

"Novaka poznajem od djetinjstva, kada smo imali 12 godina. On je neko koga poštujem i protiv koga sam igrao toliko puta. Ne sviđa mi se što se našao u ovakvoj situaciji i ne sviđa mi se što je bio u pritvoru", rekao je Marej za "BBC".

Novak je ovako deportovan:

Nada se da se ovo nikada više neće ponoviti.

"Situacija nije dobra ni za koga. Sve se desilo u posljednjem trenutku i vjerovatno je zbog toga nastao sav ovaj haos. Nadam se da neće biti više ovakvih slučajeva na turnirima i da se ovakva situacija neće ponoviti. Ne bih volio da se to dogodi Novaku. Ne želim to za tenis i nadam se da je ovim to završeno", zaključio je Marej.

Marej je dobio specijalnu pozivnicu za Melburn i na startu će igrati protiv Nikolosa Basilašvilija (Gruzija). Usljed deportacije i svega toga bi Novak mogao da izgubi prvo mjesto.