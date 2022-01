Đokovića podržao i Olimpijski komitet Srbije: Novak u Australiji pokazao manire najvećeg šampiona!

"Smatramo da je Novak izašao kao pobjednik iz ove situacije uprkos skandaloznoj odluci", ističu iz OKS.

Najbolji teniser svijeta Novak Đoković ipak neće nastupiti na ovogodišnjem Australijan openu.

Federalni sud je potvrdio odluku ministra za imigracije Aleksa Houka koji mu je ukinuo vizu, pa je prvi reket planete danas deportovan i trenutno leti za Dubai, odakle će dalje krenuti put neke od evropskih destinacija.

Sam Đoković istakao je da se neće oglašavati opširnije o svom boravku u Australiji sve dok se ne završi prvi grend slem godine, a za to vrijeme na odluku federalnih sudija stižu reakcije iz cijelog svijeta.

Određeni broj tenisera podržao je Đokovića, baš kao i Teniski savez Republike Srpske, a tokom dana se oglasio i Olimpijski komitet Srbije, na čelu sa Božidarom Maljkovićem.

Iz Olimpijskog komiteta saopšteno je da je Đoković u teškim okolnostima sa kojima se suočio u Australiji pokazao sve manire najvećeg šampiona i izašao kao pobjednik.

U saopštenju se ocjenjuje da je tretman koji je Đoković imao tokom kompletnog boravka u Australiji bio apsolutno neprihvatljiv i da nije bio u skladu sa njegovim statusom, ophođenjem i namjerom da poštuje sve zahtjeve i propise koji su stavljani pred njega.

"Nažalost, očigledna je loša namjera prema najboljem sportisti svijeta, koja je bila prisutna sve vrijeme ovog procesa. Posebno smatramo neprihvatljivim što je očigledno da se na odluku čekao posljednji trenutak pred početak turnira, pa bi Novak, čak i da mu je odobren ostanak u Australiji, bio u potpuno neravnopravnoj situaciji sa ostalim teniserima", navedeno je u saopštenju.

Iz Olimpijskog komiteta poručuju da su ponosni na Đokovića i na način na koji se nosio sa ovim izuzetno teškim i neprijatnim okolnostima.

"Dostojanstveno, šampionski! I zato, uprkos ovoj skandaloznoj odluci, smatramo da je Novak opet izašao kao pobjednik. Bez obzira na to što je sigurno osetio veliku podršku svojih sunarodnika i dobrog dijela svjetske javnosti, samo on zna koliko mu je prethodnih dana bilo teško, a on je i u takvim okolnostima pokazao sve manire najvećeg šampiona", ističe se u saopštenju.

