Novače, marš iz Australije! Skandalozna naslovna stranica tabloida - ne biraju riječi za Đokovića!

Tabloidi u Australiji trude se da situacija bude još mučnija.

Izvor: Twitter/@westaustralian/Profimedia

Tabloid iz Perta, "Vest Austrelijan" objavio je skandaloznu naslovnu stranu za ponedjeljak, a sve povodom deportacije Novaka Đokovića iz te zemlje.

"Now rack off mate!", piše velikim slovima uz Novakovu sliku iz automobila, dok je odlazio na suđenje. "Rek of" je uvredljiv i grub način da se nekome kaže da ode. A, baš te riječi koriste da "isprate" najvećeg šampiona koji je igrao u Australiji i to nakon što su ga pozvali u zemlju dodijelivši mu vizu i odobrivši mu medicinsko izuzeće.

Još jedan dodatak kompletnoj sramoti Australije.