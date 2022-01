Australijski advokat bijesan u programu uživo - Odluka je užasna i glupa!

"Novak je idiot, ali nije u tome poenta!"

Izvor: MNPress/CNN/Printscreen

Australija je deportovala Novaka Đokovića, a iako su neke ankete pokazale da se građani Australije uglavnom slažu sa time, nisu svi Australijanci jednakog mišljenja.

Nik Kirjos je podržao Novaka i zbog toga dobio zvižduke domaće publike na ovogodišnjem turniru, a sada se i poznati australijski advokat Džastin Kvil oglasio. Nije imao mnogo lijepih riječi za ponašanje Vlade prema najboljem teniseru svijeta.

"Mislim da izgledamo kao idioti! Ne toliko odluka da ga deportujemo nego cijela afera. Rekli smo mu da će imati izuzeće od naše politike duple vakcinacije, pozvali smo ga da dođe ovdje, dali smo mu vizu, a onda su ga priveli na aerodromu. Bacili smo ga u pritvor od pet dana, a nije on bilo ko, nego najbolji teniser na svijetu. Vejrovatno i najbolji u istoriji", istakao je Kvil gostujući na "Skaj njuzu".

On je istakao da su sve odluke koje su donesene pogrešne, da je tajming loš i da sveukupna situacija jako loša za međunarodnu reputaciju Australije.

"Onda smo pokazali da je ta prva odluka užasna, čekali novu odluku i u nedjelju, noć prije turnira smo ga izbacili iz zemlje. Morali smo da pomjerimo žrijeb, nismo znali ko i kada igra u ponedjeljak. Naravno da smo izgledali glupo", iskren je Kvil.

Australijanac je čak nazvao Novaka "idiotom", ali kaže da to nije bitno za cijeli slučaj.

"Naravno da bi bilo lakše da se vakcinisao, igrao, možda osvojio desetu titulu i prestigao Nadala i Federera. Iskreno, mislim da je on idiot jer se nije vakcinisao, ali to nije poenta. Nismo mogli gore da se ponesemo u ovoj situaciji. Koga briga ko je kriv, federalna vlada ili teniska asocijacija? Nije me briga, svi smo osramoćeni ovime", ljutito je završio Kvil.