Šapovalov poludio zbog Rafe i sudije - "On meni to da kaže?"

Denis Šapovalov je bio nadomak velikog preokreta protiv Španca, ali je na kraju bio ljut, tvrdeći da je sudija njegovom rivalu previše gledao kroz prste.

Izvor: Profimedia/YouTube/ TennisFans Productions/Printscreen

Rafael Nadal je u polufinalu Australijan opena i nalazi se na dva meča do novog rekorda i osvajanja 21. grend slem titule u karijeri. Ali dotle nije stigao bez spornih situacija koje su razbjesnile njegovog rivala.

Nadal je "preživio" Denisa Šapovalova, slavivši 3:2 poslije više od četiri sata igre, ali tek nakon što je dva puta uspio da uradi nešto što je Kanađanin smatrao nesportskim! O svemu tome je Šapovalov govorio i poslije meča.

Španac je vodio 2:0 u setovima, pa na kraju jedva uspio da slavi. Poslije prvog seta, Šapovalov je bio ljut što se Nadal tako dugo sprema da primi servis, a emotivni Kanađanin je u toj situaciji čak poručio sudiji da je korumpiran.

Poslije četvrtog seta, kada je Šapovalov izjednačio na 2:2, Nadal je tražio i medicinsku evaluaciju i da ode u toalet, zbog čega je pauza trajala punih sedam minuta, baš kada je Kanađanin bio u naletu.

I u petom setu, Nadal je zaigrao bolje, a Šapovalov ispao iz ritma. Poslije meča, objasnio je zašto je bio ljut tokom susreta.

"Mislim da sam pretjerao kad sam rekao sudiji da je korumpiran ili šta god. Bio sam emotivan, ali stojim pri svom stavu. Mislim da nije fer koliko se Rafi gleda kroz prste", počeo je Šapovalov.

On je potom objašnjavao prvu situaciju, kada se Nadal predugo spremao za poene.

"Mislim, potpuno sam spreman da serviram i sat odbrojava 3, 2, 1, ide ka nuli i ja gledam ka sudiji i očigledno je da ću da kažem nešto. Bio sam spreman da igram prethodnih minut i po i on mi kaže da neće da Nadalu da opomenu zato što ja nisam spreman da igram. Za mene je sprdnja ako neko to kaže."

Šapovalov se potom osvrnuo i na pauzu između četvrtog i petog seta.

"I onda poslije četvrtog seta, on ode u toalet, a iz istog razloga prošle godine meni nije bilo dozvoljeno da napravim pauzu za toalet kada sam tražio medicinski tajm-aut. On je već bio napravio dva medicinska tajm-auta. Sada je bio medicinski procjenjivan, to je sudija rekao poslije četvrtog seta, i poslije te evaluacije, momak odlazi u toalet na pauzu. Gdje je tu granica? Poštujem Rafu i sve što je uradio u tenisu, ali moraju da postoje neke granice i pravila.", rekao je ljutiti Šapovalov.























Rafael Nadal je u polufinalu Australijan opena i nalazi se na dva meča do novog rekorda i osvajanja 21. grend slem titule u karijeri. Ali dotle nije stigao bez spornih situacija koje su razbesnele njegovog rivala.

Nadal je "preživeo" Denisa Šapovalova, slavivši 3:2 posle više od četiri sata igre, ali tek nakon što je dva puta uspeo da uradi nešto što je Kanađanin smatrao nesportskim! O svemu tome je Šapovalov govorio i posle meča.

Španac je vodio 2:0 u setovima, pa na kraju jedva uspeo da slavi. Posle prvog seta, Šapovalov je bio ljut što se Nadal tako dugo sprema da primi servis, a emotivni Kanađanin je u toj situaciji čak poručio sudiji da je korumpiran.

Posle četvrtog seta, kada je Šapovalov izjednačio na 2:2, Nadal je tražio i medicinsku evaluaciju i da ode u toalet, zbog čega je pauza trajala punih sedam minuta, baš kada je Kanađanin bio u naletu.

I u petom setu, Nadal je zaigrao bolje, a Šapovalov ispao iz ritma. Posle meča, objasnio je zašto je bio ljut tokom susreta.

"Mislim da sam preterao kad sam rekao sudiji da je korumpiran ili šta god. Bio sam emotivan, ali stojim pri svom stavu. Mislim da nije fer koliko se Rafi gleda kroz prste", počeo je Šapovalov.

On je potom objašnjavao prvu situaciju, kada se Nadal predugo spremao za poene.

"Mislim, potpuno sam spreman da serviram i sat odbrojava 3, 2, 1, ide ka nuli i ja gledam ka sudiji i očigledno je da ću da kažem nešto. Bio sam spreman da igram prethodnih minut i po i on mi kaže da neće da Nadalu da opomenu zato što ja nisam spreman da igram. Za mene je sprdnja ako neko to kaže."

Šapovalov se potom osvrnuo i na pauzu između četvrtog i petog seta.

"I onda posle četvrtog seta, on ode u toalet, a iz istog razloga prošle godine meni nije bilo dozvoljeno da napravim pauzu za toalet kada sam tražio medicinski tajm-aut. On je već bio napravio dva medicinska tajm-auta. Sada je bio medicinski procenjivan, to je sudija rekao posle četvrtog seta, i posle te evaluacije, momak odlazi u toalet na pauzu. Gde je tu granica?", pitao se ljutiti Šapovalov.