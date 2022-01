Novaka je zbog njega voljela Australija: Legenda otišla u penziju - ovako je otkrio šta je Đoković uradio za njega!

Australijanac Dilan Alkot je najveći teniser u kolicima svih vremena.

Ovogodišnji Australijan open do sada je bio idealan za domaće Australijance. Čak osmoro njihovih tenisera i teniserki stiglo do finala takmičenja pred svojim navijačima.

Time su oborili grend slem rekord, a jedan od tih finalista je i legendarni Dilan Alkot, teniser u kolicima koji je upravo završio bogatu karijeru.

Alkot je Australijanac koji je tokom karijere osvojio 15 grend slem trofeja na turnirima za igrače u kolicima, a prije nekoliko dana je bio proglašen i za Australijanca godine.

On je u finalu ovogodišnjeg turnira kao prvi nosilac izgubio od drugog igrača svijeta, Sema Šrodera, a još prije početka Australijan opena naglasio je da će mu to biti posljednji turnir u karijeri.

Alkot je poslije posljednjeg meča u karijeri dobio ovacije, a prije pet godina imao je sjajan susret sa Novakom Đokovićem. Bilo je to na egzibiciji pred početak Australijan opena 2017. godine, kada su se Srbin i Australijanac našli sa suprotnih strana mreže.

Dilan je pozvao Novaka da i on proba da igra tenis u kolicima, Đoković je to oduševljeno prihvatio, ali je shvatio da to nije baš tako jednostavno.

Australijanci su tada bili oduševljeni Đokovićevim potezom i odavanja priznanja sportistima koji se takmiče u kolicima.

"Dame i gospodo, moram da kažem da ne postoji veći podržavalac tenisa u kolicima na ATP turu od Novaka Đokovića. On uvijek daje sve vrijeme koje ima za nas. Molim vas pozdravite Novaka aplauzom što nas podržava u svemu što radimo", rekao je tada Alkot, prije nego što su uslijedile ovacije. Evo kako je to izgledalo: