Otišao u penziju, a onda mu je stigla poruka od legende: Teniser završio karijeru, pa zaplakao zbog Mareja! (VIDEO)

Australijanac nije uspio da se oprosti od tenisa u kolicima titulom na Australijan openu.

Izvor: Profimedia/YouTube/Australian Open TV/Printscreen

Došao je kraj jednoj velikoj teniskoj karijeri. Australijanac Dilan Alkot završio je karijeru u tenisu u kolicima nakon što je u finalu Australijan opena doživio poraz.

Alkot je svojevremeno istakao divljenje Novaku Đokoviću, a sada se na konferenciji za medije rasplakao zbog poruke od Endija Mareja.

Poslije poraza u finalu turnira, osvajač 15 grend slemova je na konferenciji za medije govorio o svemu što je prošao, a na pitanje da li će se poslije košarke i tenisa oprobati u još nekom sportu, Alkot je odgovorio šaljivo.

"Možda u skoku u dalj", bio je duhovit Alkot.

"Ne ne, završio sam", rekao je, a onda nije mogao da se ne osvrne na poruku koja mu je stigla usred konferencije. Bila je to poruka od Endija Mareja, ni manje ni više.

"Evo koliko su se neke stvari promijenile. Nadam se da mu neće smetati, ali Endiju Mareju nedostajem. 'Ne znam da li sam to ranije dobro uspio da objasnim, ali ti si apsolutna rok zvijezda i inspiracija. Hvala za sve što si uradio'. To me ubija!", rekao je Alkot otkrivajući sadržaj poruke, dok su oči krenule da mu suze.

"Tjera me na plač. To je tako posebno!", nastavio je, ali su suze bile jače od njega.

Pogledajte kako je to izgledalo (pomenuti dio počinje na 18:40):