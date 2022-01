Novak je mogao da osvoji trofej da ga nisu deportovali: Poruka legende za teniski svijet - "Imaće više titula od Nadala"

Španac u nedjelju ima šansu da osvoji 21. grend slem i postane rekorder, ali čovjek kojeg mnogi smatraju za Novakovog "hejtera" misli da će Đoković na kraju priče biti najuspješniji teniser.

Izvor: Profimedia/Belga Photo/Patrick Hamilton

Plasirao se Danil Medvedev u finale Australijan opena i tamo će igrati protiv Rafaela Nadala. Pokušaće da zaustavi Španca u osvajanju 21. grend slema i izbijanja na prvo mjesto vječne liste, a Rus zbog toga vjeruje da će Novak Đoković gledati finale u nedjelju.

I mada je Nadal sada na jedan meč od toga da postane najtrofejniji na turnirima "velike četvorke", slavni teniser i komentator Mats Vilander vjeruje da će na kraju Đoković biti taj koji će imati najviše grend slem titula!

Vilander je za "Eurosport" komentarisao pobejdu Medvedeva i najavljivao finale koje će igrati protiv Nadala, a naravno da je velika tema razgovora bila "velika trojka" koju čine Rafa, Novak i Rodžer Federer.

"Ne bi Novak u Melburnu mogao da igra na ovom nivou, proveo je nedjelju dana u hotelu pod velikom stresom. Ne možemo da pretpostavimo dokle bi stigao...", počeo je Vilander na iznenađenje svih, a onda ipak otkrio da to ne misli zaista.

"Šalim se, šalim se naravno! Naravno da bi mogao, Novak bi mogao sve, i da osvoji Australijan open. Ali nije lako. Rafael Nadal je već bio mnogo puta bio povrijeđen kad je Đoković osvajao turnire i Federer takođe."

Anketa Za koga ćete navijati u finalu Australijan opena 2022? Za Nadala, bolje da Novak ostane 1. na svetu 0% (0)

Za Medvedeva, bolje da Nadal ne prestigne Đokovića 100% (6) Povratak na glasanje Za koga ćete navijati u finalu Australijan opena 2022? Za Nadala, bolje da Novak ostane 1. na svetu

Za Medvedeva, bolje da Nadal ne prestigne Đokovića Glasaj Rezultati

"Rafa će imati najviše slemova od njih trojice? Ja bih njega uvijek stavio na treće mjesto. Prvo bih uvijek stavio Novaka. Đoković će osvojiti najviše, to čitav teniski svijet shvata. Najmlađi je, nije bio toliko povrijeđivan i može svake godine da osvoji tri grend slema, možda ne Rolan Garos. Rodžer je stariji, ali Rafa sa svim svojim povredama... On nije dovoljno zdrav svake godine, to je nevjerovatno, za mene je to iznenađenje", rekao je Mats Vilander o trci za najboljeg tenisera svih vremena.

Za to vrijeme, Đoković je u petak bio u Budvi, gdje je postao počasni građanin: