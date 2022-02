"Osjećam da me se Đoković plaši" - teniser šokirao izjavom: Godinu dana ne igra, ali prijeti najboljem na svijetu?!

Svojevremeno je Novaka Đokovića pobjeđivao u finalima grend slem turnira, ali to je davno prošlo...

Izvor: Profimedia

Skoro godinu dana Sten Vavrinka nije odigrao zvaničan teniski meč, ali mu samopouzdanja ne manjka. Kako drugačije objasniti da iskusni Švajcarac, nekada jedan od najboljih na svijetu, smatra da ga se Novak Đoković plaši?!

Iako srpski teniser vodi 19-6 u međusobnim duelima, Vavrinka smatra da Novaku nikada nije bilo lako da igra protiv njega i da je na svakom meču morao da daje svoj maksimum kako bi ga savladao...

U pomalo šokantnoj izjavi, Sten je objasnio na šta tačno misli. Kako ističe, Novakov stil tenisa odgovara mu više nego Rodžerov ili Rafaelov.

"Novak je uvijek bio jedan od 'Velike trojke', ali sam najviše volio da igram protiv njega. njegov stil igre mi odgovara, iako me je pobijedio nebrojeno puta. Zna da me se plaši, posebno na grend slem turnirima. Osjećam to kad izađem na teren. Trudi se da protiv mene igra na najvećem mogućem nivou", otkrio je Švajcarac.

Svojevremeno je Sten Vavrinka igrao četiri grend slem finala, a osvojio tri titule. Dva puta je savladao upravo Đokovića, ali njihov najbitniji meč bio je australijan openu 2013. godine, kada su igrali do 12:10 u petom setu za srpskog tenisera.

"To je bila ključna tačka moje karijere. Bio sam devastiran, ali mi je pomogao na mentalnom planu. Vidio sam da mogu da pobijedim najbolje na svijetu. Igralo smo do dva sata iza ponoći, atmosfera je bila nevjerovatna... Iako sam poražen, to je jedan od najbitnijih mečeva u mom životu", rekao je Vavrinka.

Sten već dugo nije na turu zbog povreda koje ga muče, a karijeru su mu obilježile tri grend slem titule i treće mjesto na ATP listi u doba koje mnogi smatraju za najbolje u istoriji tenisa.

Inače, poslednji turnir mu je bio u Dubaiju - baš tamo gdje ćemo gledati povratak Đokovića.