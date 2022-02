Težak udarac za srpski sport: Ostaje bez svjetske i olimpijske šampionke! Šok priznanje - nemoguće je da ide dalje

Šokantna vijest

Jovana Preković (26), olimpijska šampionka u karateu i najbolja sportistkinja Srbije u 2021. godini i njen trener Roksanda Atanasov spadaju u jedan od najtrofejnijih tandema u istoriji srpskog sporta. Ipak, sada se nalaze u veoma teškoj i komplikovanoj situaciji, iz koje praktično nema izlaza.

Tokom njihove dugogodišnje saradnje Jovana je, pored pomenutog olimpijskog zlata, osvojila dvije titule šampionke svijeta i dva najsjajnija odličja na evropskim prvenstvima. Posebno je bila impresivna 2021. godina u kojoj je Jovana osvojila olimpijsko zlato u Tokiju, svjetsko u Abu Dabiju i evropsko u Poreču u kategoriji do 61 kilograma. Nevjerovatan je podatak da djevojka iz Aranđelovca u cijeloj godini nije izgubila nijednu borbu!

Ipak, Roksanda Atanasov najavila je mogućnost da Jovana Preković okonča takmičarsku, a ona svoju trenersku karijeru:

"Tužna realnost je da karate neće biti u programu Olimpijskih igara u Parizu 2024. godine. Izvjesno je da ga neće biti ni u Los Anđelesu 2028. Zbog svega toga, jednostavno ne vidimo budućnost, jer nećemo moći da radimo kao što smo to činile do sada. Iz tog razloga postoji mogućnost da se moja trenerska i Jovanina takmičarska karijera završe ove godine. Jer, vraćamo se u sistem u kome nećemo imati podršku i slobodu koju smo imale dok je karate bio u programu Olimpijskih igara. Nema sumnje da je to težak udarac za naš sport. Karate apsolutno zaslužuje da bude u programu Olimpijskih igara, po svom kvalitetu, masovnosti i svim ostalim parametrima, ali jednostvno mi nemam nikakav uticaj na te odluke koje se donose ", detaljno je opisala trenutnu situaciju Roksanda Atanasov.

Sjajni trener ističe da brojni aspekti koji su potrebni za vrhunski rezultat neće moći da budu pokriveni i da je to ono što može da odredi budućnost u radu jednog od najuspješnijih tandema u istoriji srpskog sporta.

"Na pitanje da li želimo da nastavimo nešto da radimo, a da to nije maksimalno iz srca i duše, odgovor je ne. Da bismo radile na pravi način, minimum pet, šest ljudi mora svakodnevno da bude posvećeno tom jednom cilju. Ne samo dio dana, nego od ujutru do uveče. Tako smo radili sve vrijeme do Tokija. Sada je nemoguće da to nastavimo. Mi više nemamo status olimpijskog sporta, ne možemo finansijski to da ispratimo da bismo mogli tome maksimalno da se posvetimo. Jasno je da nećemo imati podršku i slobodu koju nam je davalo učešće na Olimpijskim igrama, a sa druge strane ne želimo da stvari radimo polovično. Želimo da ovi uspjesi ostanu upamćeni, da uživamo u onome što smo postigli i da taj osjećaj što duže traje".

I pored brojnih obaveza ali i velikih uspjeha u radu sa Jovanom Preković, Roksanda Atanasov uporedo se i stručno usavršavala pa je na Fakultetu za sport Univerziteta "Union - Nikola Tesla" stekla zvanje master trener u sportu. Maksimalnom ocjenom odbranila je master rad čija je tema bila "Tehničko - taktičke karakteristike aktivnosti evropske, svjetske i olimpijske prvakinje Jovane Preković", u kome je obuhvaćen veliki dio aspekata koji su Jovanu Preković u 2021. godini doveli na olimpijski, svjetski i evropski tron.

"Na Fakultetu za sport sam uvijek imala podršku i oslonac, a sa profesorima koji su vrhunski stručnjaci sam uvijek mogla da se konsultujem za svaku nedoumicu. Master rad je direktno vezan za nešto što smo Jovana i ja doživjele. Drago mi je da sam poslije osnovnih studija, napravila još jedan važan korak napred u mom obrazovanju", zaključila je Roksanda Atanasov.

O kvalitetu njenog rada, član komisije i jedan od najboljih stručnjaka za fizičku pripremu prof. dr Vladimir Koprivica, je rekao:

"Roksanda je izuzetna osoba, šampion i trener. Ovim master radom je zaokružila jednu cjelinu i višegodišnji projekat nevjerovatne posvećenosti radu i ciljevima, koji su monogo širi od sportskih. Primijenjeni sistem je novina u sportu koja će u narednim decenijama biti neophodna u pripremi sportista da bi se postigli najveći rezultati. Ipak, samo će izuzetno rijetki biti za to spremni i moći da izdrže na tom putu", konstatovao je prof. dr Koprivica.

