Možda srušim Novaka tek za 5 godina! Medvedeva pitali o prvom mjestu na svijetu, on zbunio odgovorom

Rus ima priliku da razbije tradiciju dugu 18 godina.

Izvor: Twitter/AustralianOpen

Ušli smo u možda i istorijsku sedmicu za svjetski tenis. Danil Medvedev ove nedjelje ima priliku da postane prvi teniser poslije 18 godina koji će zauzeti prvo mjesto ATP liste, a da se ne radi o igraču "velike četvorke".

Za to će mu biti potrebna titula u Akapulku ili da ode do jedne runde više od Novaka Đokovića u Dubaiju, a sada je i Rus detaljnije govorio o toj mogućnosti.

Od 4. februara 2004. godine, dakle punih 18 godina, prvo mjesto ATP liste držali su samo Rodžer Federer, Rafael Nadal, Novak Đoković i Endi Marej.

"Nikad ne znamo šta da očekujemo u tenisu. Možda će se to dogoditi za pet godina, možda za dvije, možda u narednim nedjeljama. U prethodnih 18 godina samo su njih četvorica bili prvi. U jednom momentu to će se desiti. Svako od nas bi volio da on bude taj, da na tom mjestu ostane što je duže moguće", rekao je Medvedev i dodao:

"Definitivno se ne osjećam kao lider bilo čega. Ali, biti prvi koji će srušiti tu tradiciju... Svakako je pozitivna stvar za portfolio. Samo želim da nastavim sa dobrim tenisom", rekao je Danil Medvedev.

Đoković je u nedjelju u Dubaiju rekao da će biti prvi da čestita Medvedevu ukoliko postane najbolji teniser svijeta narednog ponedjeljka.

Rusu će prvi rival u Akapulku biti Benoa Per, a na tom turniru učestvuje i Rafael Nadal, osvajač nedavnog Australijan opena.