Medvedevu žele da zabrane grend slemove? Žestok napad na Rusa - tek je srušio Novaka, a sad bi da ga ponize!

Ukrajinci vjeruju da nije dovoljna kazna to što će teniseri iz Rusije i Ukrajine moći da igraju na ATP turu, veće žele da se Danilu Medvedevu i ostalim igračima ozbiljno pojača suspenzija.

Izvor: YouTube/Australian Open TV/Printscreen

Svijet sporta nastavlja da trpi zbog rata u Ukrajini i napada Rusije koji dovodi do brojnih promjena. Vidjeli smo ih mnogo u fudbalu i košarci, a u utorak uveče je stigla i jedna važna u tenisu - teniseri i teniserke iz Rusije i Belorusije neće moći da nastupaju pod zastavama svojih zemalja.

Zbog toga će, između ostalih, najbolji teniser svijeta Danil Medvedev moći da nastavi da se takmiči na ATP turu, ali iz Ukrajine zahtijevaju - "Zabranite mu da igra grend slemove!"

Teniske vlasti su 1. marta donijela odluku koja predsjednika Teniskog saveza Ukrajine uopšte nije zadovoljila. Seva Kevlič priželjkuje još ograničenja i zabrana, koje bi žestoko uticale na ATP i WTA tur.

"Dozvolićemo Medvedevu da igra ATP turnire, ali i grend slemovi su ITF turniri. Ako ne možete da ih igrate, nikada nećete biti broj jedan. Medvedev ne bi trebalo da igra na Rolan Garosu, Vimbldonu i US openu", počeo je Kevlič.

"Znam da Medvedev nema veliku povezanost sa Rusijom, dugo je u Francuskoj gdje je od djetinjstva trenirao. Ali on predstavlja Rusiju, njen je državljanin. Ali nadam se da ovaj konflikt neće potrajati. Briga me da li je Rusija osvajač Dejvis kupa ili Bili Džin King Kupa. Bila bi najsramotnija situacija da im se to oduzme, a to je dobro oružje", rekao je Kevlič.

Danil Medvedev je u ponedjeljak postao najbolji teniser svijeta, prekinuvši vladavinu Novaka Đokovića, a kako sada stvari stoje, on će moći da nastavi da se takmiči, samo pod neutralnom zastavom.