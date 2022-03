Momir Ilić: Jednog dana biću selektor Srbije, ali moram još da "ispečem" zanata!

"Vozovi ne staju uvijek. Meni je ovaj stao i sebi sam rekao da u njega uskočim ili da odustanem od trenerskog poziva. I uskočio sam", kaže Momir Ilić, proslavljeni srpski rukometaš, a sada trener mađarskog Vesprema.

Izvor: STR/EPA

Bombarder sa Bukulje”, kako zovu Momira Ilića, nakon sjajne igračke karijere ostaje u rukometu, ali sada pored terena.

Sjajni bek koji je osvojio u karijeri 24 trofeja, među kojima i Ligu šampiona, EHF kup, IHF Superglob, kao I srebro na Evropskom prvenstvu 2012 sa reprezentacijom Srbije, ljetos je sjeo na klupu mađarskog velikena, Vesprema.

U međuvremenu je osvojio i prvi trofej, osvojivši SEHA ligu i pokazao da nije napravio grešku kada se odlučio na ovaj potez, kao ni njegovi poslodavci.

“Prihvatio sam ponudu jer nisam imao šta da izgubim. Ne znam da li je potez bio hrabar. Ono što znam je da volim ovaj posao i da sam se za njega godinama spremao. Još kao igrač sam zapisivao treninge. Otvorila mi se nevjerovatna prilika da radim nešto što obožavam. Vozovi ne staju uvijek. Meni je ovaj stao i sebi sam rekao da u njega uskočim ili da odustanem od trenerskog poziva. I uskočio sam. Svjestan sam kakav je ovo izazov i koliko je zahtevan, pogotovo u Vespremu, koji uvijek cilja najviše domete. Zahvalan sam upravi na povjerenju. Oni su u meni prepoznali nešto, sigurno nisu naprasno odlučili da mi ponude klupu”, rekao je Momir ilić u intervjuu za “Glas Srpske”.

Navijači Vesprema navikli su da ga gledaju na terenu, a sada se navikavaju na činjenicu da vodi ekipu sa klupe.

“Mislim da je od prve utakmice u Ligi šampiona i pobede protiv Pari Sen Žermena dosta drugačije. Publika me znala kao igrača, sada treba da me upozna kao trenera. Svjestan sam da je bilo skepse, da su neki smatrali da sam premlad, da nemam iskustva ili da je Vesprem prevelik zalogaj za mene. Prihvatam to kao nešto normalno. Naravno da me ne mogu gledati kao nekog trenera koji je osvojio pregršt trofeja. Ja ih nemam, ali odnekud moram da krenem. Razumijem takva razmišljanja, međutim, imam svoj cilj i put”.

Da li banjalučki Borac zaslužuje SEHA ligu? "Zaslužujete takvu priliku. To me iskreno raduje. Bio bih srećan zbog Borca i Banjaluke. Nadam se da će tako biti, zbog kluba, grada, rukometa, ljudi iz kluba i navijača. Volio bih da to bude početak puta ka stazama stare slave", rekao je Ilić.

Momir Ilić trenutno je jedini srpski trener u Ligi šampiona, a Srbija dugo godina nije imala svog stručnjaka u društvu najboljih.

"Drago mi je da poslije dugo vremena srpska struka ima predstavnika u Ligi šampiona. To je pozitivna star. Poznajem dosta bivših reprezentativaca koje privlači trenerski poziv i nadam se da će im moj slučaj pomoći da i oni krenu istim putem. Da srpski rukomet, makar na taj način, ojačamo i udarimo temelje za dalje. S druge strane, nije pohvalno što imamo samo jednog trenera. Daj bože da nas ima više, kao Španaca recimo. Treba naša mreža da se širi”.



Vesprem ima pregršt domaćih trofeja, ali navijači godinama čekaju onaj najvredniji – trofej Lige šampiona. Igrali su četiri finala, pet puta gubili u polufinalima, čini se da je ekipa “ukleta”.

“Ne želim da vjerujem u to. Ako bih vjerovao u kletvu, zašto bih se bavio ovim poslom? Svaka sezona je drugačija, krećeš sa namjerom da osvojiš sve. Da ne budem lažno skroman, želja mi je da osvojim Ligu šampiona. Je li realno ove sezone ili možda sledeće ili one posle, vidjećemo. Ovo je trogodišnji projekat. Ambicija u trećoj sezoni je F4 elite. Normalno, kao i svake godine, cilj je nacionalna titula. Ovo je proces u kojem puno toga mora da se poklopi”.

Ilić je u razgovoru za “Glas Srpske” prokomentarisao i reprezentaciju Srbije pod vođstvom Tonija Đerone.

“Imamo dosta dobih mladih igrača, u kvalifikacijama su se pokazali jako dobro, potvrdili kvalitet. Nažalost, evropski šampionat nije bio prema očekivanjima. Ali treba biti realan. Ako reprezentacija Srbije ima dva ili tri zaražena igrača, to se jako osjeti. Nije bilo jednostavno funkcionisati sa toliko inficiranih. Prije svega, potrebno je strpljenje. Neka vrijeme odradi svoje. Đerona dobro radi, ima i kvalitet i specifičan stil. Njemu kao strancu treba pomoć i saveza i rukometne javnosti da svoje ideje i viziju sprovede do kraja. S njim budućnost reprezentacije nije loša. Štaviše, pozitivna je".

Na pitanje da li bi prihvatio u budućnosti poziv da sjedne na klupu reprezentacije Srbije, Ilić je odgovorio:

“Da. Sigurno. Jednog dana biću selektor Srbije. Samo sad još nije vreme. Treba da ‘ispečem’ još zanata”, istakao je Ilić.