Trener VK Borac "ljubomoran" na narednog rivala: Žele na EP, sa njima se sistemski radilo, kod nas u BiH toga nema!

Vaterpoliste Borca očekuje dvomeč sa Goricom, koja je sastavljena od juniorskoh reprezentativaca Slovenije.

Poslije prošlosedmičnog, istorijskog trijumfa nad Branikom (11:8) u trećoj utakmici Regionalne lige, vaterpoliste Borca krajem ove nedjelje očekuje dvomeč sa selekcijom Gorice.

Oba meča igraju se na Gradskom olimpijskom bazenu. Prvi je zakazan za petak od 19.30 časova, a drugi za subotu od 16 časova.

"Gorica je ekipa koja je sastavljena od juniorskih reprezentativaca Slovenije. To je jedan projekat tamošnjeg Saveza, koji služi da se reprezentacija pripremi za predstojeće kvalifikacija za Evropsko prvenstvo. Kao što sam i ranije naglasio, ulogu favorita dajem drugim ekipama, pa i njima, budući da smo mi mlad tim koji tek skuplja iskustvo i ove godine ostvaruje prve uspjehe u ovoj ligi. Znamo da imamo kvalitet, ali mislim da još ne možemo da dobijemo ulogu favorita u odnosu na druge u ovoj ligi. Svakako da imamo šansu, igrači su dobro trenirali, dobro su 'našpanovani', jedva čekaju utakmicu i ovim putem pozivamo sve gledaoce, koji su ispunili tribine i prošli put, da nas podrže i obećavam da ćemo dati sve od sebe", rekao je trener Borca Davor Josipović na konferenciji za novinare.

Josipović ističe da je naredni protivnik ekipa sa kojom se sistematski radilo u proteklom periodu.

"Mislim da Slovenija ima veliku šansu da se sa tom selekcijom plasira na Evropsko prvenstvo. Sa te strane mogu da budem ljubomoran što mi u Bosni i Hercegovini to nemamo, iako imamo kvalitet i igrače da pokrenemo tako nešto. Nažalost, to nije učinjeno i mogu da kažem samo da im zavidim i želim im, naravno, uspjeh u svim utakmicama, osim naravno u utakmicama protiv Vaterpolo kluba Borac. Mali pritisak pred ove mečeve mora da postoji, ali to je i dobro, to nas tjera na oprez i jaku borbu. I kod nas i kod njih su mladi igrači, biće prava borba, rovovska, očekujem dobru i brzu utakmicu, i to bi trebalo da bude dinamično i zanimljivo za gledaoce."

Da bi moglo da se računa na osvajanje bodova, potrebno je ispraviti segment igre koji protiv tima iz Maribora nije funkcionisao na najbolji način.

"Igrač više nije funkcionisao onako kako smo isplanirali. Ukoliko to ne ispravimo protiv Gorice, biće jako teško zabilježiti bodove, ali radili smo, spremali smo se cijelu sedmicu, sa nestrpljenjem čekamo prvi dvoboj. Vidjećemo, nadam se da ćemo se pred punim tribinama i mi nešto pitati, pa neka bolji pobijedi", zaključio je Josipović.

