Čolina: Svaka čast svim igračima, hvala svakome ko je došao u Mejdan da nas podrži!

"Na nama je da probudimo igrače koji igraju vani i da dignemo reprezentativni rukomet i sa svaki selektor ima slatke brige", rekao je selektor BIH Toni Čolina nakon poraza od Grčke.

Izvor: Anadolija/Ahmed Bešić

Rukometna reprezentacija BiH nije uspjela da se domogne baraža za Svjetsko prvenstvo u kojoj ju je čekala selekcija Crne Gore.

"Zmajevi" su poraženi u dvomeču od Gčke, prvo u Halkidi 24:17, a onda i u subotu uveče u tuzlanskom Mejdanu 28:26.

Držali su se reprezentativci BiH u prvom poluvremenu, ali su Grci zahvaljujući raspoloženom Teodorosu Boskosu koji je postigao deset golova rutinski stigli do trijumfa.

Selektor BiH Toni Čolina poslije meča se zahvalio svim nabvijačima koji su došli da podrže "zmajeve".

"Odbrana je funkcionisala OK u prvom poluvremenu, zabili smo neke golove iz tranzicije i probudili smo publiku u Mejdanu, ali opet nismo izdržali. Nismo bili skoncentrisani do kraja da zbijemo svoje golove. Nažalost, povrijedio nam se i Stjepan Jozinović. Imali smo raspoloženog Hamidovića u prvom poluvremenu, ali u nekim ključnim momentima njihov golman je odbranio neke ključne lopte koju su opet iz ne znam kojeg razloga spustili naša ramena i glave. U drugom opoluzvremenu smo tražili da pokušamo da vučemo tu tranziciju, jer smo bili jednosmjerni, staalno smo tjerali u desnu stranu tu tranziciju, kontranapad as oni su to dobro zatvarali. Nisu nam dozvolili lake golove i onda je ušla nervoza“, rekao je Čolina i dodao:

"Stvarno mi je žao ovih ljudi u Mejdanu koji su nas došli podržati. Zahvalio bih se svakom ko je došao i bio tu za nas. Iznevjerili smo svoje navijače i nadam se da će se neke stvari posložiti ponovo i da ćemo opet imati priliku da se takmičimo za kvalifikacije. Čestitam ekipi Grčke bila je mudrija i bolja od nas, svakako je uigranija i spretnija“.

On je rekao da je potrebno da se probude i igrači koji igraju u inostranstvu i da je potrebno podići nivo reprezentativnog rukometa.

"Na nama je da probudimo naše igrače koji igraju i vani, da dignemo reprezentatvni rukomet na viši nivo, a to svaki igrač može sam od sebe samom svješću da treba više kvaliteta i truda uložiti. Ko god da bude selektor treba da ima slatke brige. Nažalost povrede su nam skratile roster, s druge strane svaka čast momcima koji su dali sve da uskoče u te cipele. Čestitam svakom igraču na doprinosu, najžalije mi je što su se Marko Lukić i Stjepan Jozinović povrijedili. Treba vjerovati i u mlade, u sve momke koji su pioniri kadeti, juniori. Vjerujem da svi momci mladi igrači koji su gledali ovu utakmicu i preko TV-a, gledaju ove momke i vide svoj put. Svi u Maglaju vide Kadrića da je tu, da se bori i da se dokazuje. Svi ti mladi momci vide taj svoj rad i trud u klubu i da mogu da naprave nešto za reprezentaciju BIH", rekao je Čolina.