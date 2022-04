Novak je protiv njega osvojio prvi grend slem, a on je donio najtežu odluku! "Glava hoće, tijelo ne da!"

Jedan od najboljih francuskih igrača je odlučio da ostavi reket...

Izvor: Profimedia

Vrijeme je za kraj. Poslije 18 godina profesionalne karijere Žo-Vilfred Conga je odlučio da završi karijeru. Trenutno 220. reket svijeta će posljednji put na teniski teren izaći na Rolan Garosu (od 22. maja do 5. juna).

Jednu od najtežih odluka u karijeri donio je prije nekoliko nedjelja i sada je to odlučio da saopšti svima. Putem društvenih mreža je francuski teniser otkrio da mora da posluša svoje tijelo i da će ostaviti reket poslije takmičenja u francuskoj prestonici. Javnost u Srbiji ga pamti po Australijan openu 2008. godine kada ga je u finalu savladao Novak Đoković i osvojio prvu od 20 grend slem titula.

Nada se da će imati snage da zabavi publiku i da dogura što dalje na tom grend slem turniru.

"Uz mnogo emocija moram da saopštim da sam odlučio da završim karijeru poslije Rolan Garosa. Odlučio sam da to bude moj posljednji turnir. Više o tome ću pričati na Mastersu u Monte Karlu, ali se nadam da ću navijačima prirediti još jedan spektakl, posljednji", poručio je Conga koji je početkom godine stao u odbranu Srbina.

Novak Đoković, Žo-VIlfred Conga Izvor: Youtube/Australian Open TV

Kako sam kaže, njegova glava želi da on nastavi karijeru, ali je tijelo to koje nije u stanju da pruži maksimum.

"Već nekoliko godina razmišljam zašto to radim, zašto nastavljam da igram. Moje tijelo mi je reklo da je vrijeme. Teško je. Glava mi kaže da mogu da igram cijeli život, ali je tijelo to koje mi kaže da to nije istina i da to nije to. Prije nekoliko nedjelja sam odlučio da to bude na Otvorenom prvenstvu Francuske, 15. put ću tamo igrati. Nadam se da ću biti u dobroj formi i da ću biti u mogućnost ida odigram dobro tamo."

Na pitanje zašto baš Rolan Garos, a ne neki drugi turnir, imao je jasan odgovor.

"Za mene Rolan Garos predstavlja sve ono što sam uradio u karijeri", zaključio je Conga.

Kada su u pitanju grend slemovi, najveći uspjeh imao je na Australijan openu te 2008. godine, dok je na Rolan Garosu dva puta stizao do polufinala (2013. i 2015. godine), na putu do finala zaustavili su ga David Ferer, pa Sten Vavrinka. Njegov najbolji rang u karijeri bilo je peto mjesto u februaru 2012. godine.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!