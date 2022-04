Belgijanac debituje na trci "Beograd - Banjaluka", sad je blizu titule: Mislio sam da je drugo mjesto maksimum...

Lenard Tužel preuzeo je danas žutu majicu, pred posljednju etapu koja se vozi sutra.

Ove subote, vožena je četvrta, pretposljednja etapa 16. biciklističke trke Beograd – Banjaluka, vožena od Doboja do Prijedora, a trijumf je uknjižio Slovenac Adam Banašek.

"Odradio sam veliki posao, tokom cijele etape. Od početka sam krenuo tempom koji mi odgovara i kao nagrada je stigla pobjeda. Pohvalio bih i atmosferu ovdje, ljudi su veoma gostoljubivi, prijatni i srdačni", rekao je slovenački takmičar novinarima.

Belgijanac Lenard Tužel učestvuje prvi put na trci, a u nedjelju će imati priliku da premijerni nastup kruniše osvajanjem titule.

"Mislio sam, nakon jučerašnje trke, da će drugo mjesto biti maksimum koji mogu da ostvarim na ovoj trci jer sam brdski vozač a ne sprinter. Međutim, ovo je baš bila etapa koja mi odgovara i osjećaj je magičan. Ovo je stiglo i pomalo neočekivano, stekao sam nekoliko sekundi prednosti koje će biti jako teško odbraniti tokom sutrašnje posljednje etape. Mislim da imamo jak tim, treći smo u generalnom poretku i mislim da imamo snagu i mogućnost da iskontrolišemo dešavanja. Pomalo je nezgodno što je dosadašnji vlasnik žute majice osvojio masovni sprint, tako da će o plasmanu odlučivati sekunde."

Gradonačelnik Prijedora Slobodan Javor ponosan je na činjenicu da je Prijedor imao priliku da ugosti vrhunske bicikliste.

"Zaista sam ponosan na čitavu organizaciju, na direktora, na tim ljudi koji je okupio oko sebe. Zaista je sve na vrhunskom nivou. Drago mi je što je sve prošlo u najboljem mogućem redu, i vrijeme nas je poslužilo, nije bilo kiše. Posebno mi je drago što je 240 takmičara i njihovih ekipa danas u našem gradu, imaju šta i obići. Mi smo se potrudili da budemo baš dobri domaćini i siguran sam da će svi koji su došli otići sa najljepšim uspomenama. Mogu već sad da potvrdim da ćemo i naredne godine biti domaćini, da li starta ili finiša, o tome će se tek razgovarati."

Direktor trke Vladimir Kuvalja osvrnuo se na promjenu na liderskoj poziciji.

"Svi su očekivali da će poljski takmičar uspjeti da sačuva žutu majicu, ali nikad se ne zna, to je rulet. Biciklistička trka je takva, može da je odluči bilo kakav problem, da se nešto desi vozaču. Mnogo puta se desilo da je takmičar u posljednjoj sekundi izgubio žutu majicu i ovo samo dokazuje da će posljednja etapa, sutra do Banjaluke, biti interesantna. Izgleda da borba za žutu majicu neće prestati do posljednjeg kruga u Banjaluci", naveo je Kuvalja, ističući zadovoljstvo odrađenim u gradu na Sani.

"Prezadovoljan sam ovim ovdje, stvarno mnogo ljudi, drago mi je da smo opravdali stepen organizacije i da smo uspjeli da napravimo sjajnu trku. Veoma teški i zahtjevni krugovi, komplikovani za organizaciju, a ono što je policija Republike Srpske odradila, zajedno sa mojim saradnicima, zaslužuje sve pohvale."

