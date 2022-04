Novak prvo na Srbina, sad zna i kog: Poznaju se dobro, a nikad nisu igrali - Imam taktiku za Đokovića!

Novak Đoković će se u osmini finala Serbia opena sastati sa Laslom Đereom. Zanimljivo je da nikada nisu igrali, iako se dobro poznaju.

Izvor: MN PRESS

Novak Đoković znao je da će u osmini finala turnira Serbia open igrati protiv domaćeg predstavnika, ali je bilo samo pitanje protiv koga. Supertalentovani Hamad Međedović (18) "izazvao" je starijeg zemljaka Lasla Đerea (27), ali osim dobrog otpora na startu - nije uspio da mu parira! Na kraju bilo je 6:4, 7:5 poslije sat i po vremena na terenu.

To znači da će Laslo Đere biti prvi protivnik Novaka Đokovića na turniru na Dorćolu, a zanimljivo je da će ovo biti njihov prvi međusobni duel, nikada do sada nisu se sreli na turniru.

"Znamo se jako dobro. Da bih ga pobijedio znam da ću morati da igram svoj najbolji tenis. Da koristim svoje šanse. Motivisan sam za meč sutra, radujem se tom našem prvom okršaju", kazao je teniser iz Sente na konferenciji poslije meča i dodao da iako Novak nije u sjajnoj formi, to ništa ne mora da znači.

"Stvari se brzo mijenjaju, on polako ulazi u rutinu. Dosta turnira je propustio zato što nije mogao da ode u neke države. Jednostavno, moram da dam svoj maksimum, da se fokusiram na sebe. Ne razmišljam o rezultatu. Prednost? Pritisak nije na meni, ako ga neko osjeća, to je sigurno on. Ipak, on se nosi sa tim najbolje od svih nas tenisera, ali ja ću probati da opušten uđem u meč i da uživam".

Đere ističe i da mu je šljaka omiljena podloga i da je spreman za Beograd nakon dvije odlične nedjelje. Igrao je polufinale u Marakešu, bio sasvim dobar i u Monte Karlu, ali sada je vrijeme za iskorak.

U tenisu nema većeg izazova od meča sa Novakom Đokovićem, a termin sutrašnjeg meča će biti poznat kasnije danas.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!