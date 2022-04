"Ne znam šta je, ovo mi se nikada nije dogodilo!"! Novaka Đokovića jedno muči: Žestoko utiče na moje tijelo!

Novak Đoković je poslije poraza u finalu Serbia opena pričao o raznim temama. Prvo o meču sa Rubljovim, pa onda i problemima koji su na terenu bili očigledni.

Novak Đoković je pao u finalu. Nije uspio da savlada Andreja Rubljova i da osvoji titulu na Serbia openu. Poslije velike borbe i tri seta je poražen (6:2, 6:7, 6:0).

Srpski teniser nije obradovao domaću publiku koja je u velikom broju došla da ga podrži, na terenu se zbog toga izvinio, prije svega zbog loše igre u tom trećem setu. Po završetku meča je imao i emotivne trenutke kada se zahvalio članovima tima koji su imali najveći uticaj an njegovu karijeru, Marijanu Vajdi, Nikoli Piliću, Gebhardu Fil-Griču i Miljanu Amanoviću.

Poslije svega što se dogodilo Novak je došao na konferenciju za medije i razgovarao je sa novinarima o raznim temama.

"Moram da gledam pozitivne strane, igrao sam finale pred svojom publikom, ostao sam bez gasa u trećem setu, nisam mogao da se borim više od toga. Čestitam Andreju na sjajnoj nedjelji. Na vrhu je, među najboljim igračima svijeta. Mogao sam da ispadnem i u prvom kolu, imao sam četiri meča u tri seta. Umoran sam, ali sam zadovoljan jer sam uspio da dobijem mečeve na tri seta što će mi značiti za nastavak sezone na šljaci. Nije mi se dopalo kako sam se osjećao u završnici drugog i treći set, bilo je slično kao u Monte Karlu. Da li je zbog bolesti ili nečeg drugog ne znam, možda je tako. Taj loš osjećaj je sada bar došao u kasnijoj rundi, ne na početku kao u Monte Karlu. Rolan Garos je veliki cilj, nadam se da ću tada biti spreman za pet setova", počeo je Novak.

Problemi su počeli u drugom setu.

"Nikada mi se nije dogodilo prije, možda u ranom dijelu karijere. Monte Karlo i danas, možda ima veze sa bolešću koju sam imao. Proces oporavka traje duže nego što sam očekivao. Nisam se osjećao previše umorno do kraja drugog seta, onaj gem na 5:4 u drugom setu, tada je krenulo. Dobio sam taj-brejk, uzeo sam medicinski tajm-aut, želio sam da se borim u trećem setu i to je trajalo dva gema, poslije toga nije bilo baš prijatno ni za gledanje. Žao mi je zbog toga. Nisam htio da predam meč. Žao mi je što su ljudi doživjeli tako nešto, podržavali su me, nisam uspio ovog puta."

Medije je zanimalo da nešto više kaže o bolesti koja ga je mučila i zbog koje je igrao slabije.

"Nema veze sa koronom. Ne želim da pričam o detaljima, nije to potrebno. Žestoko je uticalo na moje tijelo, metabolizam nekoliko nedjelja. Nisam imao dovoljno vremena da se spremim za Monako, radovao sam se, želio sam da igram tamo. Bio je lijep osjećaj igrati na ta dva turnira, ali moram da gledam pozitivnu stranu, sve sam bolji, igrao sam mečeve u tri seta, ima tu pozitivnih stvari. Malo je zabrinjavajuće imati takva osjećanja, jer ih nisam dugo igrao. Ne vidim nikakav drugi razlog za ovo što se desilo, radim iste stvari, uvuhek sam bio među najspremnijima na turnirima. Nemam problem sa tijelom, to se desilo i imalo je uticaj na mene. Biće bolje iz nedjelje u nedjelju."

Nada se da bi ovaj turnir mogao da preraste u seriju 500 u narednom periodu.

"Prije svega je potrebno da licenca postane naša, trenutno nije u našem vlasništvu, iznajmljujemo je od firme koja je ovaj turnir organizovala u Budimpešti, Bukureštu i tako dalje. Čekamo njihov odgovor, dali smo ponudu. To je stvar pregovora, ako licenca nije naša, nema smisla investirati ako nešto nije tvoje. Pokazali smo šta možemo da uradimo sa ovom licencom koja je duplo ili triplo vrijednija kada se održava ovdje nego u prethodnim mjestima gledajući sve parametre za vrijednost licence. Ako se to dogodi, onda ide razgovor sa ATP, ova nedjelja je jedna od dvije od rasporeda kakav jeste, ima samo još jedan turnir u seriji 500, to je u Barseloni, prema pravilima ATP postoji mogućnost dva ATP turnira iz te serije u istoj nedjelji. Imamo želju i mogućnost za to. Imamo i organizaciju i podršku i grada i države. Ima tu puno ljudi, preko 1000 koji učestvuju u organizaciji. Što je veća kategorija to je veća mogućnost da se u Beogradu vide još neki vrhunski igrači. Tu je potreban i novac, traže ga igrači da bi došli na turnir niže kategorije. Idemo u tom pravcu. Ništa ne može da se dogodi ako se prvi korak ne završi."

Pohvalio je navijače.

"Veoma su rijetke prilike da igram pred domaćom publikom. Žrijeb je bio pun srspkih tenisera koji su se kvalifikovali, niko ne izostaje od naših tenisera, svi volimo da igramo pred našom publikom. Ako ćeš nekad imati podršku domaćih navijača to je sada. Svako predstavlja svoju zemlju, ovdje je kuća, dom, podrška. Taj momenat zadovoljstva ću iskoristiti u svemu što slijedi."

Na kraju je otkrio kako bi savjetovao Novaka sa 15 godina.

"Postoje neke univerzalne vrijednosti, generalne i opšte stvari koje su uvijek korisne za sve. Sportiste pogotovo, a to je posvećenost, bitno je da teniser ili teniserka nekako sa sobom razmisli, procijeni, odluči koliko želi da bude posvećena ovom sportu. Tenis je individualan sport, nema nikoga da te zamijeni. Dinamika je drugačija. Moraš mnoge stvari sam da uradiš, potrebna je disciplina da ustaneš i da se motivišeš i kada te sve boli i kada ti je 'pun kufer svega' što kaže Niki Pilić. Za to su potrebni i kratkoročni i drugoročni ciljevi zbog kojih ćeš naći inspiraciju da nađeš snagu i momenat energije kada ti je to najpotrebnije. U tinejdžerskim danima se puno stvari dešava, formiramo sebe kao čovjeka. Bitno je okružiti sebe sa dobrim ljudima, ja sam imao Pilića, Jelenu Genčić, uz roditelje, porodicu i ljude koji su mi bili i životni i teniski učitelji. Naučili su me osnovnim vrijednotima i pravilima igre života tenisera. Neka ravnoteža između individualnog pristupa, ljubavi, strasti iz čega treba izvlačiti srž i suštinu i pronaći ljude koji te dižu", zaključio je Đoković.

