Marinko Umičević komentarisao ostavke Rađe i Miljuša: Licemjerno! Znaju da su izbori i da za njih više nema mjesta!

Vojislav Rađa i Aleksandar Miljuš podnijeli su ostavke na mjestu člana Upravnog odbora Rukometnog saveza Bosne i Hercegovine, a tim povodom oglasio se i prvi čovjek Rukometnog saveza Republike Srpske Marinko Umičević.

Izvor: MONDO/Dragan Šutvić

On smatra da su njihove ostavke bile potpuno bespotrebne, ali da vjeruje da rukomet neće izgubiti zbog te odluke.

"Sve to nije bilo potrebno u ovom trenutku pogotovo kada se zna da će uskoro biti održani izbori kako u Rukometnom savezu Republike Srpske (24. maja) isto tako i na nivou RS BiH. Očigledno je da su shvatili kako za njih više neće biti mjesta u organima Saveza, te su se zbog toga gospodin Vojislav Rađa i gospodin Aleksandar Miljuš opredjelili za ostavke i mislim da je to sa njihove strane licemjerno", kategoričan je Umičević.

O razlozima ostavke Vojislav Rađa je, između ostalog naveo, navodni nekorektan odnos prema bivšem selektoru A reprezentacije BiH Ivici Obrvanu kao i zbog nepotpisivanja ugovora sa BH Telekomom.

"Tačno je da je on to naveo u svom saopštenju, ali nije naveo da je krivac što je potpisan štetan ugovor sa Ivicom Obrvanom, i to bez znanja i odobrenja Upravnog odbora Rukometnog saveza BiH. Kada je u pitanju sponzorski ugovor sa BH Telekomom jasno smo rekli da neće biti potpisan sve dok se ne prihvate naši prijedlozi i sugestije. Ni toga se nije pridržavao Vojislav Rađa, jer je MRK Sloga čiji je on predsjednik Skupštine već počeo da reklamira BH Telekom. Sve su to činjenice, i ponavljam još jednom da su ostavke pomenutog tandema bile apsolutno nepotrebne. Na kraju bi obojici poželio dosta sreće u narednom periodu", zaključio je predsjednik Rukometnog saveza Republike Srpske.

