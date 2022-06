Počeo Evropski džudo kup za juniore u Laktašima: Najkvalitetnije takmičenja za ovaj uzrast na Starom kontinentu

Evropski džudo kup za juniore otvoren je danas u Laktašima, a osim učesnika otvaranju su prisustvovali zvaničnici Evropske džudo unije, Džudo saveza Republike Srpske i BiH, kao i predstavnici Grada Laktaši i institucija Republike Srpske.

Izvor: Promo

Ognjen Pavlović, predsjednik Džudo saveza Republike Srpske imao je razloga za zadovoljstvo.

"Džudo savez Republike Srpske kao članica Džudo saveza Bosne i Hercegovine dobio je priliku da bude organizator jednog ovako kvalitetnog takmičenja. Mi njegujemo ideju da se što više kvalitetnih takmičenja održava na teritoriji naše zemlje jer je prije svega na taj način našim takmičarima lakše i jednostavnije omogućiti nastup na Evropskim i Svijetskim turnirima. Ovo su takmičenja koja su svjetska klasa, bez obzira na to da li se održavaju u Beogradu, Parizu Ili Laktašima. Svako to takmičenje nosi isti broj bodova i svima je veliki interes da uzmu učešće na njima. Jako sam srećan i zadovoljan i moram priznati da nam imponuje da smo dobili pohvale od zvaničnika Evropske džudo unije. Naravno iz godine u godinu ćemo se truditi da ova organizacija bude na višem nivou", rekao je Pavlović.

Predsjednik Džudo saveza Bosne i Hercegovine Branislav Crnogorac u Laktašima je kao evropski komisioner u ime Evropske džudo unije.

"Izuzetna organizacija, u smislu da je sve što je neophodno, obezbijeđeno. Čestitao bih organizatorima na zaista odličnoj organizaciji i odličnim uslovima. Ovaj Kup će pokrenuti cijelu BiH, Federaciju BiH i Republiku Srpsku i siguran sam da će se ubuduće više djece baviti džudo sportom. Džudo ima svijetlu budućnost. Ako možemo organizovati ovakva takmičenja onda apsolutno sve možemo. Naši rezultati daleko prevazilaze uslove u kojima radimo. I ovo takmičenje je junorski kup, a ova organizacija može da podnese veći naslov, može da se mjeri sa evropskim senorskim prvenstvom", izjavio je Crnogorac.

Načelnik Laktaša Miroslav Bojić kaže da je ponosan što se ovako kvalitetno takmičenje održava u njegovom gradu.

"Bilo je ovdje kvaltetnih takmičenja na visokom nivou, ali ovo je jedno od najbitnijih od kada je dvorana otvorena. Ponosni smo što smo domaćini Kupa evrope za juniore. Mi smo centar evrope u ovom trenutkui kada je džudo u pitanju. Mi imamo tri džudo kluba, najpoznatiji je Džudo klub Laktaši i gotovo sva djeca u našem gradu su prošla u nekom period kroz taj klub. Imamo mnogo uspjeha i ponosni smo što smo domaćini. Nadam se da će se tradicija nastaviti i u narednim godinama", rekao je Bojić.

Takmičenje je pohvalio i Mario Đuran, pomoćnik ministra sporta u Ministarstvu porodice omladine i sporta Republike Srpske.

"U posljednjih 30 godina nismo imali jači događaj u ovom sportu. Kruna rada džudo saveza i nadam se da će ovakvi događaji postatu konstata u Republici Srpskoj. Došao je trenutak kada smo napravili iskorak I zadovoljni smo zbog toga", rekao je Đuran.

Istorijski dan za Srpsku

Izvor: Profimedia

Svjetska džudo zvijezda i reprezentativac Srbije Nemanja Majdov prisustvovao je svečanom otvaranju u Laktašima.

"Lijep i istrorijski dan za dan za Republiku Srpsku. Prvi evropski kup u tehničkoj organizaciji Džudo saveza Republike Srpske. Do sada je to bilo na nivou saveza BiH. Lijepo je što je to u Laktašima, dosta učesnika, dosta zemalja, ovo je za taj uzrast jedan od najkvalitetnijih takmičenja u Evropi. Hvala svim ljudima, na čelu sa Miloradom Dodikom koji su obezbijedili uslove da se organizuje ovakvo takmičenje", rekao je Majdov.

