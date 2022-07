Novak ostao u čudu - "I dalje važi to pravilo!?" Niko mu nije rekao na terenu da ima još 20 minuta!

Bio je iznenađen poslije trijumfa i plasmana u četvrtfinale Vimbldona.

Novak Đoković pobijedio je u osmini finala Vimbldona Holanđanina Tima van Rajthovena (3:1 u setovima) i zakazao četvrtfinalni okršaj protiv Italijana Janika Sinera. Vidno nervozan jer je dopustio autsajderu da izjednači na 1:1, Novak je brzo sakupio snagu i priveo meč kraju, a da nije znao da je morao da požuri.

I dalje je na snazi pravilo u Londonu prema kojem Vimbldon ima pravo da organizuje mečeve do 23 časa po lokalnom vremenu, odnosno do ponoći prema vremenu u Srbiji. To znači da bi Đoković morao protiv istog rivala i u ponedeljak da je meč trajao samo 20 minuta duže.

"I dalje važi to pravilo za 11 sati? Imao sam sreće, stigao sam na vrijeme, ostalo je još 20 minuta. Imao sam neka iskustva u igranju u dva dana, protiv Nadala u polufinalu prije nekoliko godina i nikad nije prijatno da nastavite sutradan", rekao je Đoković na Centralnom terenu u razgovoru sa novinarom.

Srećom, Đoković je uradio posao u predviđenom vremenu i zato će zadovoljan otići na dan za predah, nakon što je u nedjelju imao mnogo obaveza. Na Centralnom terenu je prisustovao svečanosti povodom stogodišnjice tog kultnog mjesta i izbliza je videi i suze Rodžera Federera, osmostrukog šampiona.

