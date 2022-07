Nadal priznao: Otac i sestra su tražili da predam meč!

Rafael Nadal priznao da je njegova porodica tražila da odustane...

Izvor: Twitter/@_shaering/Profimedia

Rafael Nadal je prošao u polufinale Vimbldona, ali se još uvijek ne zna hoće li igrati protiv Nika Kirjosa. Odmah poslije meča je priznao da ima problem sa stomačnim mišićima.

Da neizvjesnost postoji potvrdio je i na konferenciji za medije, a tamo je priznao i da su njegov otac Sebastijan i sestra Marija Izabel tražili da preda četvrtfinalni duel protiv Tejlora Frica.

"Da, tačno je, tražili su mi da predam. Nije lako donijeti takvu odluku na meču. Uradio sam to nekoliko puta u karijeri, ali je zaista to nešto što mrzim da radim. Nastavio sam da se borim, to je to", rekao je Nadal.

Rafa je u drugom setu tražio medicinski tajm-aut, pa se žestoko mučio, prije svega sa servisom. I pored svega toga je završio duel. Sada ga čeka Australijanac. Taj duel je na programu u petak popodne, mada Španac još ne zna hoće li izaći na teren.

"Ne mogu da vam dam jasan odgovor na to pitanje u ovom trenutku. Navikao sam da igram sa bolovima U četvrtak ću ići na dodatne preglede. Ukoliko bih sada rekao jedno, pa se onda dogodi nešto drugo, ispao bih lažov", jasan je Nadal.

Ovo je Nadalova porodica:

Otkrio je i šta su mu rekli lekari.

"Doktori su mi dali lijekove protiv upale, fizioterapeut je pokušao da mi opusti mišiće, ali povreda ovakve prirode ne može tako lako da se sanira. Želio sam da nastavim meč i da dam sve od sebe, samo sam želio da završim duel, bez obzira na konačan ishod. Borio sam se do kraja", zaključio je Nadal.

