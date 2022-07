Srpkinja protiv Ruskinje igrala u bojama ukrajinske zastave!

Aleksandra Krunić plasirala se u finale turnira u Budimpešti, a dio na njenoj odjeći bio je upadljiv mnogima.

Izvor: Profimedia

Aleksandra Krunić se u Budimpešti bori za pehar, a jedan detalj na njenoj opremi svi su primijetili. U pitanju je traka u bojama ukrajinske zastave.

Srpska teniserka je nosila to i u polufinalnom meču protiv Julije Putinceve (Kazahstan) - 6:2, 6:2. Razlog zbog kog je taj duel privukao posebnu pažnju jeste podatak da je Julija rođena u Moskvi.

Krunićeva je taj meč dobila za nešto više od sat vremena, prošla do finala i danas će imati priliku da stigne do titule. Protivnica na tom putu biće joj Bernarda Pera (SAD).

Interesantno je da će to biti njihov treći duel do sada. Oba prethodna pripala su Amerikanki. Jedan u Kini 2018. i drugi u Moskvi prošle godine. Biće to svakako dodatni motiv za Aleksandru u ovom okršaju.

Pored Aleksandre u finalu će danas igrati i Olga Danilović, ali u Lozani.

