Trener "Želje" nakon remija sa Leotarom: Poveli su ni krivi ni dužni, bili smo bliži pobjedi!

Edis Mulalić nije zadovoljan konačnim ishodom premijerne utakmice u novom prvenstvu.

Izvor: Anadolija/Samir Jordamović

Navijači Željezničara nadali su se da će njihovi ljubimci novu premijerligašku sezonu početi trijumfom nad Leotarom, pred paklen niz derbija koji ih očekuju u narednim kolima (Zrinjski, Široki Brijeg, Velež, Tuzla siti, Borac, Sarajevo).

Na kraju su, ipak, nakon rezultatskog zaostatka morali da se zadovolje bodom (1:1), u meču koji je obilježila drama na zapadnoj tribini stadiona.

"Bio je lijep ambijent, pa je šteta što se nismo nagradili golom. Leotar je bio u uvodnim minutama bez šansi, isključili smo ga iz svih napada. Ljudi su ni krivi ni dužni poveli i neke stvari nam se ne smiju dešavati. Što bi normalno potrošio snagu, ideš preko nekih granica da stižeš rezultat, iako ga ne trebaš stizati. To su neke odluke u samoj igri koje igrači sami donose. Vratili smo se golom i pokušali smo da damo novi, ali ga nismo dali. Lopta je hodala po liniji. Međutim, poslije niza nekih odluka, fokus je otišao na drugu stranu i ostaje žal što nismo dali taj drugi gol. Sigurno da smo bili bliži, ali na kraju su obje ekipe osvojile po bod. Ljudi su se odbranili i bilo je nekih simulacija terenu. Imaju pravo na to, odnosno da se valjaju po terenu sat vremena, ali ima tu neko zadužen da te stvari sankcioniše. Nije to bio slučaj večeras. Trebalo se duplo više vremena igrati u produžecima", prenio je zvanični sajt Željezničara riječi trenera Edisa Mulalića.

Prvo premijerligaško kolo biće nastavljeno u ponedjeljak duelom Sloge Meridian i Borca u Modriči, dok su utakmice Sloboda – Zrinjski i Sarajevo – Tuzla siti odgođene zbog obaveza Mostaraca i Tuzlaka na evropskoj sceni.

