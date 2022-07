Ivanišević šokirao izjavom - Novak ne ide u Ameriku! Đokovićev trener se oglasio: Veće su šanse da ja osvojim Umag!

Goran Ivanišević slikovito je objasnio kakve su šanse da Novak Đoković zaigra a američkoj turneji.

Izvor: Profimedia

Novak Đoković odmara i nada se da će mu vlasti u Americi dozvoliti da uđe u zemlju i igra na turnirima pred US open i na posljednjem grend slemu sezone pošto nije vakcinisan. Šanse za to nisu velike, bar prema izjavi Gorana Ivaniševića.

Trener srpskog tenisera je pred start turnira u Umagu (Hrvatska) pričao baš o tome i slikovito je objasnio zbog čega smatra da Nole neće igrati u narednom periodu.

"Teško da će igrati na US openu. Veći sam optimista da će meni direktor Tomislav Poljak dati specijalnu pozivnicu i da ću osvojiti turnir u Umagu, nego da će njega pustiti u Njujork. Oni su kao država zatvoreni za nevakcinisane, ne može da uđe u zemlju. Turnir kao turnir nema problem sa njim", naglasio je Ivanišević.

Dao je i kraću retrospektivu sezone. Od haosa na Australijan openu do titule na Vimbldonu.

"Godina je počela katastrofalno, pa je ATP donio odluku da oduzme bodove Vimbldonu. Po meni je to suluda i pogrešna odluka bila, ali je Novak pobijedio. Bila je to veoma važna pobjeda za njega, pokazao je da je ubjedljivo najbolji igrač na travi. Trebalo mu je baš to, da osvoji turnir kada je najteže. Dokazao je da igra najbolji tenis", zaključio je Ivanišević.

Đoković je u prethodnom periodu dobio veliku podršku iz Amerike. Prvo od dvojice senatora, pa od Ričarda Grenela i onda od legendarnog Džona Mekinroa. Možda njihovi apeli pomognu...

"Bajden brani Đokoviću da uđe u Ameriku i da igra na US openu, a u isto vrijeme dozvoljava milionima nevakcinisanih migranata da prelaze granicu. Hej Džo, šta je još jedna nevakcinisana osoba?", upitao je Dru Springer, senator države Teksas.