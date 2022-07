Rusi zbog rata ostaju bez jednog od najboljeg tenisera: Pod jednim uslovom će mijenjati državljanstvo

Šok-intervju poznatog tenisera!

Poznati ruski teniser Andrej Rubljov, 8. igrač ATP liste, ne odbacuje mogućnost da promijeni državljanstvo, ako to bude uslov da se nesmetano takmiči na turnirima. Uostalom, to je prije četiri godine uradila Ruskinja Elena Ribakina i osvojila je u junu Vimbldon kao Kazahstanka, dok Rusi nisu smjeli da dođu na turnir, a uz njih ni Bjelorusi.

"Kada već pričamo o Vimbldonu, vjerovatno je trebalo da promijenim državljanstvo da bi me pustili tamo. To bi njima bilo prihvatljivo", rekao je Ruibljov, koji je prije dva mjeseca osvojio "Serbia Open" na Dorćolu pobjedom protiv Novaka Đokovića. "Ako budemo dobili potpunu zabranu, sa svih turnira, i s obzirom na to da hoću da mi traje karijera, to bi mogao da bude jedan od načina", dodao je on.

Rubljov bi teoretski mogao da dobije austrijski pasoš jer je majka njegovog oca iz te države. Ta baka ga je odgajila, sa njom je proveo većinu vremena do 15 godine i ako još neki veliki turniri odluče da zabrane Rusima dolazak, mogao bi da zaigra pod austrijskom zastavom. Ili nekom drugom.

Sa druge strane, Rubljovu nije pomoglo ni to što je od početka rata u Ukrajini slao poruke mira i ni na koji način nije dopustio sebi da bude dio konflikta koji nema veze sa sportom. I pored toga, zabrana mu nije "skinuta" i to ga je razbjesnilo do te mjere da razmišlja i o ovako drastičnim potezima.

"Naravno da sam frustriran. Sve što sam zaradio, uložio sam u svoju karijeru, a onda mi je zabranjeno da se bavim svojim poslom. Sigurnio da je sve to uznemirujuće, ako pričamo o tenisu. Ponudili smo neka rješenja koja bi zaista mogla da pomognu u smislu diplomatije, da igramo u miks-dublovima sa Ukrajincima, na primjer. Htjeli smo da iskoristimo taj turnir da pokažemo da se mi ne borimo u ratu, da u tenisu nema rata. To je sada najvažnije", rekao je Rubljov u dahu.

"Kao teniser, mogao bih da pošaljem pravu poruku sa terena", dodao je on, uz priznanje da zbog čitave situacije nije mogao, ni htio, ni da gleda Vimbldon na TV-u. A svaki put kada je izlazio sa prijedlogom pred nadležne, dobijao je isti odgovor:

"Uvijek bi mi govorili isto – da će ruska vlada da koristi naše rezultate kao propagandu. Šta god da sam rekao, odgovor je bio isti. Nisam mogao da shvatim zašto tako govore", poručio je Rubljov.