Isplivao Novakov intervju star 14 godina! Kad čujete kako je Đoković prorekao budućnost, ostaćete bez teksta! (VIDEO)

Najbolji srpski sportista najavljivao je sebe u svjetskom vrhu, ali djeluje da je nadmašio sve planove!

Novak Đoković je u posljednjih 16 godina izgradio jednu od najvećih karijera u istoriji tenisa, a sa 21 grend slem titulom drugi je na listi u toj kategoriji. Trenutno ima samo jedan manje od Rafaela Nadala, a trofeje sa najvećih turnira počeo je sa sakuplja na Australijan openu 2008. godine.

Nakon tog uspjeha i pobjede protiv Conge u finalu, Đoković je dao intervju u kojem je pričao o sebi, svojoj karijeri i ciljevima koje je postavio za naredne godine. Djeluje da je tada malo ko na svijetu vjerovao da će Đoković moći da nadmaši Federera i Nadala, a čak je i srpski teniser bio oprezan kada je govorio o rivalima.

Iako nije krio da želi da ih skine sa prvog mjesta ATP liste u narednim sezonama, Novak Đoković je bio svjestan koliko će biti teško igrati protiv dva velika šampiona. Ipak, znao je šta su njegove prednosti.

"Meni je životni cilj da budem najbolji na svijetu. Znam da sam relativno blizu ostvarenju tog cilja, ali ne želim da se opterećujem. Nadam se da će biti još takvih turnira u mojoj karijeri. Imam samo 21 godinu i mnogo je vremena ispred mene. Okružen sam dobrim ljudima koji mi pomažu da se razvijam u pravom smijeru. Oni su veoma profesionalni, podržavaju me van terena i na njemu i nadam se da će to funkcionisati", ispričao je Novak.

Pogledajte kako je Novak izgledao tada:

Đoković je u početnim godinama karijere bio u debeloj sijenci dvojice tenisera koji su se godinama smatrali za najveće u istoriji ovog sporta, a njihovo "Fedal" rivalstvo za sam vrhunac tenisa. Sve se to promijenilo kasnije, kada je Novak Đoković postao teniska sila broj 1.

"Želim da budem realan kada pričam o ciljevima koje postavljam ispred sebe. U ovom momentu su isprem mene dvojica igrača koji su bolji. Ja ću pokušati da napredujem do prve pozicije u narednim godinama, a da li će se to desiti ne znam. Ima još dosta vremena, ima mnogo elementara u mojoj igri koje mogu da popravim", ispričao je tada Novak.

I prije 14 godina, Đoković je pričao koliko mu znači podrška svojih sunarodnika. U tom periodu je tenis postao daleko popularniji u Srbiji, a čitava zemlja - pa i region, počeli su da se raduju uspjesima momka koji je bio spreman da mijenja istoriju ovog sporta.

"Kada god se pojavim i osvojim neki turnir ja prvenstveno predstavljam sebe, ali predstavljam i svoju zemlju i narod. Ljudi u Srbiji me podržavaju i prate tenis. Trudim se da im pružim nešto dobro, da im sa teniskog terena donesem radost. Mislim da svaka osoba ima poseban karakter, a svako treba da prati svoj put u životu. Treba da radite ono što je dobro za vas. Igranje tenisa je moj izbor i mislim da je to ono što najbolje radim. Moj put me vodi u zdrav život, mislim da ću imati mnogo uspjeha, a i već sam do sada imao dosta uspjeha", zaključio je Đoković.