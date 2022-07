"Bolje da tješim drugara na ramenu, nego da mu idem na sahranu!" Potresni govor MMA borca rasplakao sve (VIDEO)

MMA borac Pedi Pimblet održao je govor poslije pobjede o kom priča cijela planeta...

Izvor: Profimedia

MMA borci i svi oni koji ulaze u ring uglavnom važe za neustrašive sportiste i ljude koji nemaju strahove, brige, probleme. Da to nije slučaj pokazao je Pedi Pimblet (27). Borac iz Liverpula održao je srceparajući govor poslije pobjede u Londonu.

Neposredno prije borbe sa Džordanom Levitom saznao je da je jedan od njegovih najboljih drugara izvršio samoubistvo. Zbog njega je odlučio da ne otkaže meč, borio se i pobijedio. Očekivano, pobejdu je posvetio svom prijatelju.

"Ustao sam u petak u četiri ujutru i saznao sam da je moj drugar izvršio samoubistvo. Bilo je to pet sati prije zvaničnog mjerenja. Riki, momak, ovo je za tebe", počeo je Pedi.

Ovo je Pedi Pimblet:

Zatim je nastavio svoje dirljivo izlaganje.

"Čujem predrasude da u ovom našem svijetu muškarci ne treba da pričaju o svojim problemima i o onome što ih tišti. Ako ste muškarac i ako imate poteškoće i jedini izlaz koji vidite je da dignete ruku na sebe, molim vas da pričate sa nekim. Popričajte sa bilo kim. Znam da bih ja radije tješio prijatelja koji mi plače na ramenu, nego na njegovoj sahrani. Molim vas sve, hajde da riješimo ove predrasude i da i muškarci počnu da pričaju u onome što ih muči."

Taj govor izazvao je ovacije i aplauze ljudi sa tribina, njih oko 20.000, da bi poslije toga o toj temi nastavio da priča i u intervjuima pred kamerama.

"Morao sam da ostanem jak, neki moji drugari koji su bili u dvorani došli su iz Rikijeve kuće, sjedili su sa njegovom majkom, mentalno su bili uništeni više nego ja. Imao sam sreće da nisam bio u Liverpulu tada, jer bi me to mnogo pogodilo. Morao sam da blokiram sve te stvari i da razmišljam o borbi. Kada sam pročitao poruku počeo sam da plačem i pitao sam se šta ja radim ovdje. Onda sam shvatio, tu sam da pobijedim i da pošalje, ovu poruku. Muškarci imaju te predrasude da su slabi ako pričaju o svojim problemima, to nije tačno. To je znak da si jači od svih ostalih. Ako odeš kod svojih prijatelja i kažeš im 'Ljudi, mene muči to i to' onda si jači od svih. Ne zanima me šta drugi pričaju", zaključio je Pimblet.

Njegov govor poslije meča i poruka koju je poslao postala je viralna na društvenim mrežama. Mnogi je dijele i pokušavaju na taj način da pomognu svima koji se nalaze u teškoj situaciji.

